VİDEO | CHP'li müşahitler darp edildi, dışarı çıkarıldı

Urfa'da Merkez Haliliye ilçesindeki Uluhan İmam Hatip Ortaokulu'nda CHP'li sandık görevlileri darp edilerek dışarı çıkarıldı.
Okulda görevli CHP'li müşahit "Sandıktan kaçtık canımızı zor kurtardık. Uluhan İmam Hatip Ortaokulu darp olan arkadaşlarımız var. Şu an jandarma karakolunda ifade veriyoruz, sonra hastaneden darp raporu alacağız" paylaşımında bulundu.
Mezopotamya Ajansı, okuldan bu görüntüleri paylaştı:
Suruç’ta bu yaşananlara benzer şekilde Merkez Haliliye ilçesindeki Uluhan İmam Hatip Ortaokulu'nda da CHP'li sandık görevlileri darp edilerek dışarı çıkarıldı. Görevliler jandarma karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu. pic.twitter.com/995tZmRE1k
— Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) 24 Haziran 2018