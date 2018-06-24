VİDEO | CHP'li müşahitler darp edildi, dışarı çıkarıldı

Urfa'da CHP'li müşahitlerin bir okulda darp edilip dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Urfa'da Merkez Haliliye ilçesindeki Uluhan İmam Hatip Ortaokulu'nda CHP'li sandık görevlileri darp edilerek dışarı çıkarıldı.

Okulda görevli CHP'li müşahit "Sandıktan kaçtık canımızı zor kurtardık. Uluhan İmam Hatip Ortaokulu darp olan arkadaşlarımız var. Şu an jandarma karakolunda ifade veriyoruz, sonra hastaneden darp raporu alacağız" paylaşımında bulundu.

Mezopotamya Ajansı‏, okuldan bu görüntüleri paylaştı: