Vakıfların yeni rant kapısı KYK

CHP Hatay Milletvekili Av. Suzan Şahin, Ensar Vakfı ve TÜRGEV gibi vakıf ve derneklere büyükşehir belediyeleri üzerinden aktarılan paranın kesilmesi sonrası, bu dernek ve vakıfların yurtlarındaki öğrencilere beslenme ve barınma desteği adı altında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü üzerinden rant kapısı açıldığını iddia etti.

Vakıf ve derneklerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYK) aldığı beslenme ve barınma desteğinin denetlenmediğini belirten CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin “Yandaş vakıflar KYK’ya bir öğrenci listesi veriyor. Kurum bu listeyi kontrol dahi etmeden kaç kişi yazıyorsa o sayı üzerinden ödemeyi her ay düzenli olarak vakıfların hesaplarına yatırıyor” dedi.

‘KYK FORMÜLÜ HIZLANDIRDILAR’

Vakıf ve derneklere AKP’nin yönettiği büyükşehir belediyeleri üzerinden aktarılan paranın seçimleri kazanan CHP’li belediye başkanları tarafından kesilmesi sonrası bu vakıf ve derneklere Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü üzerinden rant sağlandığını iddia eden CHP Hatay Milletvekili Av. Suzan Şahin şunları söyledi:

‘ERDOĞAN’IN GÖZBEBEKLERİ’

“TÜRGEV, TÜGVA, Ensar, İlim Yayma, ÖNDER gibi vakıf ve dernekler Erdoğan’ın gözbebeğidir. Kendisi kurdurup yönetimlerini de oğlu Bilal Erdoğan üzerinden dizayn eder. Yani bunlar bir nevi Erdoğan ailesinin kendi vakıfları. Geçtiğimiz süreçte adları birçok yolsuzluğa, devletin parasının ranta çevrilmesine konu olan kuruluşlar! Bu vakıf ve derneklere AKP’li belediyelerden milyonlarca lira para aktarılıyordu. Yerel seçimler sonrası seçimleri kazanan CHP belediye başkanlarının, vatandaşın vergileriyle meydana gelen devletin parasının rant dönüşmesini engellemesi, AKP’ye akan muslukları kesmesi ile, AKP’nin 1-2 yıl önce hayata geçirdiği KYK formülü hızlandırdılar! Bu yandaş vakıf ve derneklere ait olan öğrenci yurtlarını tam doluluk oranında göstererek Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne öğrenci listesi veriyorlar. Yurdun kapasitesi 1000 kişi, kalan öğrenci sayısı 150 ama nedense devletin kurumu olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü hiçbir kontrol ve denetim yapmadan yurtta 1000 öğrenci kalıyormuş gibi fakir fukaranın vergisini bu vakıflara aktarıyor. Bu paralar nereye gidiyor, kimin cebine gidiyor milletimizin takdirine bırakıyorum!”



BAKANA SORULAR

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunulan önergede Suzan Şahin şu soruları sordu;

1. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü hangi vakıf ve derneklere ait yurtlardaki öğrenciler için beslenme ve/veya barınma desteği sağlamaktadır? Bu vakıf ve derneklerin isimleri nelerdir?

2. Bugüne kadar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaparak beslenme ve/veya barınma desteği isteyen kaç adet vakıf ve derneğe olumsuz cevap verilmiştir? Olumsuz cevap verilerek beslenme ve/veya barınma desteği talebi reddedilen vakıf ve derneklerin isimleri ve ret gerekçeleri nelerdir?

3. TÜRGEV, İlim Yayma Vakfı, TÜGVA, EnsarVakfı, ÖNDER adlı vakıflarının sahibi olduğu kaç yurda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü beslenme ve/veya barınma desteği sağlamaktadır? Bu yurtların öğrenci kapasiteleri ve doluluk oranı nedir?

4. 2017-2018 ve 2018-2019 öğretim yıllarında hangi vakıflara kaç öğrenci için kaç TL beslenme ve/veya barınma ödemesi yapılmıştır? Vakıf ve derneklere şimdiye kadar toplam ne kadarlık bir beslenme ve/veya barınma desteği ödemesi yapılmıştır?

5. Dernek ve vakıflardan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne verilen beslenme ve/veya barınma desteği yapılacak öğrenci listeleri ve sayıları bir denetime tabi midir? Denetim yapılıyor ise nasıl bir yol izlenerek bu yurtlardaki öğrenci sayıları denetlenmekte ve beslenme ve/veya barınma desteği ödemesi yapılmaktadır? Denetleme yapılıyor ise bu denetlemeyi yapan birim veya birimler hangileridir?