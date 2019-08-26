Bilal Erdoğan'ın vakfına milyonlar aktarılacak

Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak'ın yönetici olduğu TÜRGEV, ülkedeki yurt açığını kullanarak para basacak. TÜRGEV'e hem KYK üzerinden hem öğrenciler üzerinden milyonlarca lira akacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak'ın yönetici olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) gibi yurtlarında öğrenci barındıran vakıf ve derneklere, Kredi ve Yurtlar Kurumu para yardımında bulunacak, bu yurtlar barınma ücretleri de eklenince milyonlarca liranın sahibi olacak.

MİLYONLAR AKTARILACAK

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, "TÜRGEV ve türevleri para basacak" başlıklı yazısında, 46 yurdu ve 10 bini aşkın öğrencisi olan TÜRGEV’in devletten her ay en az 6 milyon TL alacağını söyledi. "TÜRGEV’in öğrenci başına geliri aylık ortalama 1500 TL’yi buluyor. Bu rakamı 10 bin öğrenciyle çarptığınızda karşınıza 15 milyon TL gibi rakam çıkıyor" diyen Küçükkaya, "bu rakama 'bağışlar' dahil değil" dedi.

Aykut Küçükkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle: