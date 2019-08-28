Ulaştırma Bakanlığı Çorlu tren faciası raporunu yayımladı: 'Yetersiz kaldık'

Ulaştırma Bakanlığı tarafından Çorlu’da yaşanan tren faciasından aylar sonra yayımlanan raporda kazanın sebebinin meteorolojik nedenler olduğu iddia edilirken, ihmaller ve yetersizlikler itiraf edildi.

Ulaştırma Bakanlığı Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili raporu aylar sonra yayımladı.

‘8 Temmuz 2018 Tarihindeki 12703 Numaralı Trenin Deray Kazasına İlişkin Kaza İnceleme Raporu’ başlıklı 21 sayfalık raporda, olayın gerçekleştiği menfezin muayenesinin Mayıs 2018’de yapıldığı ve bu kontrolde menfezin mecrasının dolu olmadığı ve herhangi bir temizliğe ihtiyaç olmadığının tespit edildiği iddia edildi. Öte yandan aynı menfezle ilgili raporda “Yalnızca balast tutucu yapılması önerilmiştir. Kaza tarihinde balast tutucu henüz yapılmamıştır” ifadesiyle, olayın yaşandığı tarihte bu işlemin yapılmadığı bilgisi de raporda yer aldı.

'YETERSİZ KALDIK'

Raporda, “Hat kesiminin aliyman olması, eğimin olmaması, platformun boşaldığı kısmın çok kısa mesafeli olması, yaklaşım güzergahında hat bozukluğu ile ilgili belirtilerin olmaması, sinyalizasyon ve elektrifikasyon sistemlerinde herhangi bir ikazın olmaması gibi nedenlerle çok kısa sürede meydana gelen kazada makinistlerin başkaca bir tedbir alamayacağı değerlendirilmiştir” denildi. Sonuç bölümünde ise TCDD tarafından esasları belirtilen “aşırı yağış sonrası yolda yapılacak işlemlerin lokal, beklenmedik, sicilli olmayan hat kesimlerdeki durumları karşılamaya yetmediği” söylenerek, “Yolu kontrol etmekle sorumlu personelin 40-50 km. ötede meydana gelen yağışı konvansiyonel usullerle takibi yetersiz kalmaktadır. Saat 14:00-15:00 arasında meydana gelen yoğun yağışı ve altyapıya vermeye başladığı zararı görebilecek; hat üzerinde seyir eden bir tren veya çalışan personel bulunmadığından kazayı önlemeye yönelik ihbar veya uyarı olmamıştır” ifadeleriyle de personel yetersizliği kabul edilmiş oldu.

FACİANIN SEBEBİ BULUNDU: YAĞIŞLAR

Söz konusu menfezin çökmesine meteorolojik koşulların yol açtığı söylenen raporda sık sık yağış vurgusu yapıldı. İlgili bölümde şu sözlere yer verildi:

"Meydana gelen yağışlar lokal ve tropikal iklim yağışları gib yağış miktarı çok yüksek ve hortum şeklinde olup, yağış ve horumun meydana geldiği yerlerde çok fazla hasar-zarara sebep olmaktadır. Bu nedenle özellikle meteorolojiden hava durumunun takip edilerek sicilli yarma ve dolgu şevlerinin akma ve heyelan tehlikesine karşın gözetim ve kontrol altında tutulması, kritik olan hava durumlarında nöbetçi bırakılması, gerekirse makinistler ve TSİ kumanda merkezleriyle iletişime geçilerek hava ve yol durumunun takip edilmesi doğal afetlerin kazaya sebep olmadan önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu gibi olağanüstü durumlarda gerekli görülen yerlerde yaya kontrollerin artırılması’ denilerek aşırı yağış konusunda ilgili birimler uyarılmıştır."

Bakanlık raporda yer verilen “Demiryolu hatlarındaki köprü, menfez, yarma, tünel gibi sanat yapılarının modern algılama sistemleri ile takibi zaruret haline gelmektedir” sözleriyle de hattın kontrol ve gözetiminin modernleştirilmemiş olmasından şikayet etti.

