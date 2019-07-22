TKP'nin Sesi'nde bu hafta: TÜSİAD'ın ABD ziyareti ne anlama geliyor?

Haftalık olarak yayınlanan TKP'nin Sesi'nde bu hafta TÜSİAD'ın ABD ziyareti, S-400 krizi ve ekonomik kriz masaya yatırıldı. Yayın, soundcloud, youtube gibi yaygın çokluortam sunucuları üzerinden yaygınlaştırılıyor.

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye ve dünyaya dair değerlendirmelerini ve TKP'den haberleri her hafta Pazartesi günü yayımlanan TKP’nin Sesi’yle dostlarına ulaştırmaya devam ediyor.

TKP'nin Sesi'nin bu hafta yayımlanan üçüncü programında TÜSİAD'ın ABD ziyareti, S-400 krizi ve ekonomik kriz masaya yatırıldı.

"Kalkınma planı ve sermaye sınıfı lehine düzenlemeler TÜSİAD'ı bir an için rahatlatsa da, S-400’ler konusundaki olası yaptırımların ekonomik ve siyasi sonuçları patronların keyfini kaçırmaktadır. Böylece sermaye sınıfının siyasi temsilcileri, iktidar partisi olan AKP’nin arkasında Amerika’ya karşı dik duruyormuş gibi görünürken, sermaye sınıfının kendisi perde arkasından Amerika ile olan ilişkilerini sağlama almaya çalışmaktadır. S-400 gerilimi 23 Haziran seçimlerinden sonra güçten düşen AKP’ye bir kez daha milliyetçi duyarlılıkları okşama fırsatı verirken; olası olumsuzluklar da siyasi krizin çözümüne katkıda bulunmak adına sermaye sınıfı tarafından törpülenmeye çabalanmaktadır"

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