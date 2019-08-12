TKP: Sermaye düzeni yıkılmalı ki Kazdağları yaşasın

Haftalık sesli bülten olarak yayımlanan TKP'nin Sesi'nde, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Kirazlı Balaban'daki direnişe ve AKP döneminin çevre yağmasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Bültende Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağının genişleyen çalışmaları hakkında da bilgi veriliyor.

'Çevre duyarlılığa ile harekete geçilmesinin arkasında başka bir hesap olduğu, hükümete karşı yeni bir komplo girişimi ile karşı karşıya olunduğunu ileri sürüyorlar. AKP’li yıllarda ormanlarımızdan Kayseri ilinin yüzölçümünden daha geniş bir alan eksilmiş oldu. Yani… Bize masal anlatmasınlar.'

TKP bugün yayımladığı haftalık bültende geçtiğimiz günlerde onbinlerce insanın katıldığı "Su ve Vicdan Nöbeti" eylemleriyle gündeme yerleşen çevre yağmasını ve hükümetin kendini savunurken, yağmaya karşı harekete geçen halka saldırmasını ele aldı.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI VE DAYANIŞMA AĞLARI

Haftalık olarak yayımlanan TKP'nin Sesi'nde, bu hafta Patronların Ensesindeyiz ağının gündemine aldığı konulara ve Kanada'da Alamos Gold'a karşı gelişen tepkiye yer verildi. Bültende özel okul öğretmenlerinin dayanışma ağı içinde bir araya gelerek haklarını almaya çalıştıkları anlatılırken, Maltepe Belediyesi'nde işçilerin oluşturdukları dayanışma ve Ankara'da oluşturulan Ankaralı İnşaat İşçileri Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ağıtının kuruluşu hakkında da bilgi veriliyor.

