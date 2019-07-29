TKP'nin Sesi'nde bu hafta: Bu düzen Türkiye'yi boğuyor, yenisini kurmalıyız...

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye ve dünyaya dair değerlendirmelerini ve TKP'den haberleri her hafta Pazartesi günü yayımlanan TKP’nin Sesi’yle dostlarına ulaştırmaya devam ediyor.
TKP'nin Sesi'nde bu hafta seçimlerin üzerinden geçen süreçte ülkede yaşananların bir değerlendirmesi yapılırken, "'Böyle gelmiş böyle gider' diyenler, 'düzen değişikliği zor' diye düşünenler, unutmayın her şey böyle gitmiyor, her şey kötüye gidiyor. Siz sustukça, siz meydanı boş bıraktıkça nefes almak bile imkansızlaşacak. Oysa düzen değişikliği, bu düzene boyun eğip acı çekerek, binbir zorlukla ve mutsuz bir biçimde yaşamayı kabullenmekten daha zor değil. Yeter ki, örgütlenelim, birbirimizden kuvvet alalım. Türkiye Komünist Partisi, umutsuzluk pazarlayan, bu düzene mahkum olduğumuzu söyleyen bütün partilere meydan okuyor: Böyle gelmiş böyle gitmeyecek, insanlık bu alçaklığa, sömürüye, adaletsizliğe, eşitsizliğe, yobazlığa, emperyalizme boyun eğmeyecek" deniliyor.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için tıklayınız: