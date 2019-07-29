TKP'nin Sesi'nde bu hafta: Bu düzen Türkiye'yi boğuyor, yenisini kurmalıyız...

'Türkiye yerli ve yabancı tekeller tarafından yağmalanıyor, ülkenin eğitimi yobaz kafaların yap-boz eğlencesinin sonucu bitirilmiş durumda, sağlık sistemi tüccar zihniyetin akıl dışı projelerine teslim edildi, kentlerimiz-tarihimiz-kültürel varlıklarımız yok ediliyor, Ankara’nın tarihi garını bile talan edecek kadar gözü dönen bir toplumsal sistemle karşı karşıyayız. Unutmayın, bu toplumsal sistemi iktidar ve muhalefet birlikte temsil ediyor, birlikte savunuyor. Türkiye Komünist Partisi ise bu düzen değişmeli, mevcut düzen Türkiye’yi boğuyor, onu yıkıp yenisini kurmalıyız diyor. Bu sese kulak verin'

soL - Haber Merkezi