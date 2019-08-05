TKP: Topyekün talana karşı topyekün direniş

TKP'nin yayımladığı haftalık bültende son günlerin sıcak konusuna yer verildi. Munzur, Kazdağları,Salda Gölü arka arkaya ülke gündemine girerken, TKP bunu sermayenin 'topyekün saldırısı' olarak niteliyor.

TKP bugün yayımladığı haftalık bültende son günlerde sıcaklık kazanan çevre talanlarına değinerek topyekun saldırıya karşı topyekin direniş çağrısı yaptı.

Kazdağları'nda Kanadalı Alamos Gold'un siyanürlü altın üretimi hazırlıkları sürerken, halkın tepkileri ve direniş eylemleri de yükseliyor.

Bugün Kirazlı maden bölgesinde büyük bir eylem için hazırlıklar tamamlanmaktayken, Türkiye Komünist Partisi de haftalık bülteninde çevre talanlarına değindi.

Bülten'de yer verilen TKP Çanakkale Örgütü açıklamasında, yaşananların bir "topyekün saldırı" görüntüsü verdiği belirtilerek şöyle denildi: Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesi, Munzur Dağı'nın maden sahası ilan edilmesi, Ankara Garı'nda bulunan tarihi TCDD binasının özel bir üniversiteye peşkeş çekilmesi ve Çanakkale'deki saldırı birbirinden ayrı düşünülemez. Siyasi iktidarın sermayeyle kolkola giriştiği bu topyekün saldırıya karşı mücadele de bölgesel düzeyde kalmalalı; topyekün bir mücadele yükseltilmelidir.

Bu talepler çerçevesinde AKP'nin ve sermayenin kolkola yürüttüğü yağma ve talan neredeyse orada, tam karşılarında olacağımızın bilinmesini istiyor; Kazdağları'ndan Munzur'a kadar geleceğimiz için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Haftalık olarak yayımlanan TKP'nin Sesi'nde, bu hafta partinin semt evleri çalışması, uyuşturucuyla mücadele için düzenlenen atölyeler gibi konulardaki haberlerin yanında, iki farklı yorumuyla "Sepetçioğlu Türküsü"ne de yer verilmiş.