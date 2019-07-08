TKP'nin Sesi yayına başladı: Başka bir ülke mümkün, bu çağrıya kulak verin

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye ve dünyaya dair değerlendirmelerini ve TKP'den haberleri her hafta Pazartesi günü yayımlanacak TKP’nin Sesi’yle dostlarına ulaştıracak. TKP'nin Sesi'nin ilk programı yayımda...

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye ve dünyaya dair değerlendirmelerini ve TKP'den haberleri her hafta Pazartesi günü yayımlanacak TKP’nin Sesi’yle dostlarına ulaştıracak.

TKP'nin Sesi'ne ilişkin yapılan duyuru ve ilk programın kaydı şu şekilde:

Bu hafta yayımlanan ses kaydında TKP diyor ki, Türkiye’nin bütün dertlerinin kaynağında üç temel sorun var. Birbirine bağlı, iç içe geçmiş üç sorun.

TKP diyor ki, size söz veren, vaatte bulunan, “sorunları çözerim” diyen siyasetçiye hemen üç soru sorun?

Birinci soru şudur: Siyaset ve devlet işlerinden dini uzaklaştıracak mısınız? Dini inancınızı siyasi pazarlama konusu yapmaya devam edecek misiniz?

İkinci soru ise şudur: NATO’dan çıkacak mısınız? Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini sonlandıracak mısınız? Yabancı üsleri derhal kapatacak mısınız?

Üçüncü soru da şudur: Türkiye’nin sırtına binmiş, sömürücü sınıftan kurtulacak mısınız? Ülkenin zenginliklerinin toplumun tamamına ait olması, eşitlikçi bir düzen kurulması için ne yapacaksınız?

İşte Türkiye’yi karartan üç sorun. Gelin bu üç sorunu çözmek için gücümüzü, aklımızı, yüreğimizi birleştirelim.

Yobazlık, emperyalizme bağımlılık, sömürü kader değil. Başka bir ülke mümkün.

TKP sizi çağırıyor, bu çağrıya kulak verin.

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