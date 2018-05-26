Mehmet Şimşek: Ekonomideki oynaklığı başarısızlık gibi sunmaya çalışıyorlar

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dolardaki artışla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek 'birilerinin ekonomideki oynaklığını başarısızlık olarak sunmaya çalıştığını', ancak 'milletin her şeyin farkında olduğunu' söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AKP Gaziantep aday tanıtım toplantısına katıldı.

Ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, doların "bütün para birimlerine karşı değer kazandığını", aynı şekilde petrol fiyatlarının da yükseldiğini bunun "sadece Türkiye’ye özgü olmadığını" savundu.

Şimşek, Türk ekonomisine yönelik spekülasyonun olduğunu amaçlarının "Türkiye'nin yükselişi ve kalkınma hamlesini engellemek olduğunu" öne sürdü.

'BAŞARISIZLIK GİBİ SUNMAYA ÇALIŞIYORLAR'

"Türkiye ekonomisiyle ilgili spekülasyonların olduğunu" iddia eden Şimşek, “Son yıllarda Türkiye’ye yönelik birçok tuzak kuruldu. Yine son dönemlerde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar var. Bunların amacı Türkiye'nin bu medeniyet yolculuğunu bu kalkınma hamlesini ve yükselişini sekteye uğratmaktır. Bu yakın dönemde piyasadaki oynaklığı ekonomide bir başarısızlık gibi sunmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz Türkiye'nin nereden geldiğini ve nereye gideceğini çok iyi biliyor. AK Parti dönemlerinde Türkiye Avrupa ile kişi başına düşen milli gelir ile arayı 33 puan kapatıyor. Yani 14 yıl daha bu şekilde yönetilirsek Avrupa ile arayı kapatıyoruz” dedi.

'TÜRKİYE'YE ÖZGÜ DEĞİL'

"Doların yükselişinin sadece Türkiye’ye özgü olmadığını" savunan Şimşek, “Piyasalarda ise bir dalgalanma var. Türkiye hakikaten bundan etkileniyor. Bu dalganın bir boyutu da dışarıdadır. Dünyada faizler yükseliyor. Yine dolar endeksi bütün dünyada yükseliyor ve dolar bütün para birimlerine karşı değer kazanıyor. Aynı şekilde petrol fiyatları da yükseliyor yani olay sadece Türkiye’ye özgü değildir” diye konuştu.