'Kulüplerin borcunu ödeyecek' iddiası sonrası Ziraat Bankası'ndan ilk açıklama

Ziraat Bankası'nın futbol kulüplerinin borçlarını ödeyeceği ve sonrasında kulüplere yapılandırma yapacağı haberi sonrası bankadan ilk açıklama geldi.

"Ziraat Bankası, 31 Ocak'a kadar kulüplerin tüm borçlarını bildirmesi halinde, borçları ödeyecek ve ardından kulüplere yapılandırma yapacak. Alt lig takımları için de bu sistem geçerli olacak" haberinin ardından Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi.

"Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın ve TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören 07.01.2019 tarihinde saat 20.00’da A Spor kanalında canlı yayında Türk futbol kulüplerinin yönetilebilir mali performansı için yapılabileceklere ilişkin detayları açıklayacaklardır" denilen açıklamada, "Açıklanmamış detaylara ilişkin maksatlı yorumlara itibar edilmemesini, birkaç gündür belli kesimlerce speküle edilmeye çalışılan konu ile ilgili tüm soruların cevaplanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.