'Kılıçdaroğlu adayını belirledi, Halk TV ekranlarından tanınan bir isim'

CHP, üç sağcı partiyle yaptığı seçim ittifakı sonrası iddialara göre şimdi de bir AKP kurucusunu cumhurbaşkanı adayı ilan etmeye hazırlanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi yarın Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti ile seçim ittifakını, cuma günü de cumhurbaşkanı adayını açıklamaya hazırlanıyor.

CHP kulislerindeki son haberlere göre, İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce'den biri değil, AKP kurucularından Abdüllatif Şener CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacak.

Abdullah Gül tartışmalarının noktalanması sonrası adı kulislere yansıyan Şener, Kılıçdaroğlu'nun "adayımız ekonomi bilen biri olacak", "partili olması şart değil" sözleri sonrası bir adım daha öne çıktı.

Son olarak dün katıldığı bir televizyon programında adaylığının gündemde olduğunu gizlemeyen Şener, "Elbette bugüne kadar değişik temaslarım olmuştur. Geldiğimiz nokta itibariyle çok olumlu gelişmelerin olduğunu söyleyebilirim ama neticenin ne olacağı ile ilgili kesin bir şey söyleyemem" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CHP'nin adayının son günlerde öne çıkan Muharrem İnce olmayacağını belirtirken, kaynağının sözlerini aynen aktararak Şener'i işaret etti:

“Dün gece yoğun bir trafik yaşandı. Genel Başkan, kurmaylarıyla ismi netleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun ‘Ekonomist, başarı hikayesi var, sakin, polemiği sevmiyor, bütün kesimleri kucaklayacak’ tarifine de uyuyor. CHP tabanının Halk TV ekranlarından tanıdığı bir isim. Başta tereddüt etseler de oy verebilirler.”

HALK TV VURGUSU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün eski genel başkan Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret etmiş ve aklındaki adayları açıklamıştı.

Bugün basına yansıyan Halk TV vurgusu da düşünüldüğünde, Baykal'ın da Abdüllatif Şener ismine sıcak baktığı iddiaları gündeme geldi. Halk TV'nin Baykal'la "sahiplik" bağı olduğu belirtilirken, Şener'in de sık sık Halk TV'de programlara konuk olduğu biliniyor.