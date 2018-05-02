Abdüllatif Şener, CHP'den adaylık sorusunu yanıtladı: Çok olumlu gelişmeler var

Adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen isimlerden olan Abdüllatif Şener, CHP'den cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki haberlere ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından olan Abdüllatif Şener, CHP'den cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki haberlere ilişkin konuştu.

Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş'a konuşan Şener, "Bildiğiniz gibi sadece CHP'nin adayı belli değil. Onun dışındaki diğer partilerin adayları belli olmuştur. CHP ise Cuma günü saat 10.00'da adayını açıklayacağını duyurmuştur. Bu noktada adayın belli olması işin tabiatına aykırıdır. Aday yapılacak kişi bile kendi konumu ile ilgili bilgiye sahip değil. Olsa olsa Perşembe günü haber verilecek ve hazırlıklarını yapması istenecek bir durumdur. Cuma gününü beklemek zorunda kalacağız. Aday olduğunu zannettiğiniz kişilere sorduğunuz zaman, bu saat itibariyle onlar da bilmezler. Elbette bugüne kadar değişik temaslarım olmuştur. Geldiğimiz nokta itibariyle çok olumlu gelişmelerin olduğunu söyleyebilirim ama neticenin ne olacağı ile ilgili kesin bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

GÜL VE AKAR GÖRÜŞTÜ

“Sayın Gül ile Sayın Akar'ın bir araya geldiği anlaşılıyor. Zaten ben biliyorum, doğrudan biliyorum. Bizzat gözlerimle görmedim ama gören gözler bana söyledi" diyen Şener, “Hulusi Akar ile Sayın Kalın bir helikopterle, büro olarak kullanılan binanın arkasındaki piste iniyorlar, bir buçuk saat kadar evde görüşüyorlar. Cumhurbaşkanının mesajını getirmek suretiyle adaylıktan vazgeçmesini telkin etmeye çalışıyorlar ve çıktıktan sonra da ayrılmadan önce dışarıda aynı cümleleri devam ediyorlar. Ne konuştukları belli, gittikleri de kesin. Yani Cumhurbaşkanının talimatını götürdükleri de kesin. Bunun tartışılacak bir tarafı yok" şeklinde konuştu.