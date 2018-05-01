Sabah yazarı Tuna, CHP'nin adayının belli olduğunu yazdı

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, AKP-MHP ittifakının oy oranını yüzde 42,5 olarak açıklayan anket şirketinin verilerine köşesinde yer verirken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Abdüllatif Şener olacağını ileri sürdü.

Şener'in İyi Parti seçmenlerinden alınacak destek anketinde önde çıktığını belirten Tuna, "Abdullatif Şener yüzde 24'le açık ara önde. Baykemal: 'Adayımız ekonomiden anlayan biri olacak' demişti. Bu kadar dolambaçlı anlatacağına 'Şarabın tadı dışında her şeyini bilen biri' deseydi iyiydi. O değil de, Erdoğan mutluluktan 'çıldırmasın' da ne yapsın" ifadelerini kullandı.

Tuna'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Seçimler ikinci tura kalırsa (ki CHP'ye sorarsanız, karada havada öyle olacak) bu sefer İyi Parti seçmeni CHP'nin adaylarına nasıl bakıyor sorusu çok önemli.

Söz konusu ankette, İyi Parti seçmenlerinin CHP adayı ile ilgili eğilimleri de şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: % 18.24

Abdullatif Şener: % 24.40

Muharrem İnce: % 9.45

Yılmaz Büyükerşen: % 8.57

İlhan Kesici: % 10.77

Abdullah Gül: % 1.10

Diğer: % 27.17

(Abdullah Gül'e Meral Hanım'ın seçmeni de "vefasızlık" etmiş. İnsan düşmeye görsün, gelen vurur giden vurur misali. Yüzde 1 ne be.)

Abdullatif Şener yüzde 24'le açık ara önde.

Baykemal: "Adayımız ekonomiden anlayan biri olacak" demişti. Bu kadardolambaçlı anlatacağına "Şarabın tadı dışında her şeyini bilen biri" deseydiiyiydi.

O değil de, Erdoğan mutluluktan "çıldırmasın" da ne yapsın.