Hem ölüme gönderdi, hem tehdit etti: Dürümcü Musa Usta kapitalizmin ormanında on kaplan gücünde!

Burak Demir, İstanbul'u seller götürürken motorla sipariş teslimatına yollandı. Dürümcü Musa Usta patronları şimdi 16 yaşında ve ehliyetsiz olarak çalıştırdıkları Burak Demir'in ölümünü mahkemeden kaçırmaya çalışıyor.

16 yaşındaki Burak Demir geçtiğimiz Cumartesi günü komi olarak işe girdiği dürümcüde motosikletle sipariş teslimatına yollandı ve geçirdiği kaza sonucunda öldü.

Dürümcü Musa Usta’da ailesinden muvafakat alınmadan yasa dışı bir şekilde çalıştırılan Burak, buradaki tek çocuk işçi değildi. Ehliyeti olmadığı halde kurye olarak çalıştırılması "kaza" olarak haberleştirilen olayın açık bir cinayet olduğunu gösteriyor.

Burak Demir, Musa Usta’da 40 lira yevmiye ile çalışırken ehliyeti olmadığı halde motorla sipariş teslimatına yollandı ve şiddetli yağmur altında yaşanan kazada can verdi.

YAŞ BÜYÜTEN HABER SİTESİ

Yerel yönetimle ciddi çıkar ilişkileri içinde olduğu öne sürülen haberaktivite.net sitesi de, olayın ardından Musa Usta’ya yalan haber yazarak arka çıktı. Sitede yayımlanan ve halen yayında olan haberde Burak Demir’in 18 yaşında olduğu söyleniyor.

PATRONUN POLİSTEKİ İLK İFADESİ: BURAK DEMİR MOTORU KAÇIRMIŞ!

Kazadan sonra yapılan soruşturmada dükkanın temsilcileri polise verdikleri ifadede Burak Demir’in motoru kaçırıp gittiğini iddia ederken, hem tanıklar, hem de kaza sonrasında motorda bulunan ve teslim edilmesi için Burak’a verilmiş yiyeceklerle dağıtım fişleri bu iddiayı yalanlıyor.

‘3 GÜNLÜK YÖVMİYE ALACAĞINI DA VERELİM’ DEDİLER

Burak Demir’in görüştüğümüz ailesinin anlatımına göre, daha sonra Burak’ın iş yerindeki eşyalarını almaya giden aile fertlerine firma yetkilileri Burak’ın kurye olarak 3 günlük alacağı olduğunu söylemiş. İzleyen günlerde şikayetten vazgeçirmek için aile büyükleri ile konuşan aynı yetkililer, Burak’ı kurye olarak çalıştırdıklarını kabul etmişler ama sadece yakın yerlere yolladıklarını savunmuşlar.

Burak'ın ölümünden bir gün önce yayımlanan "eleman aranıyor" mesajı

'ARKAM SAĞLAM' MESAJI

Görüştüğümüz yakınları, Burak’ın ölümüyle ilgili Dürümcü Musa Usta tarafındaki tek kaygısının “dükkanın prestij kaybetmesi” olduğunu söylüyor. Musa Usta Dürümcülük, cenaze öncesinde ve sonrasında olayın büyümemesi için “uzlaşı” arayışına girerken, facebookta yayımladığı bir teşekkür mesajıyla aileye “arkamız sağlam” mesajı vermiş.