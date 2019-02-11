Gürsel Tekin'i bile isyan ettirdiler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin aday belirleme sürecine tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin aday belirleme sürecine isyan etti.

"Biz eskiden kim CHP’ye bir oy fazla kazandırırsa o aday olmalıdır derdik. Bugün CHP’nin oy kazanmasından ve başarısından başka ölçütler de devreye girmiş durumda. Kişisel, şahsi ölçütler ve keyfilik ne yazık ki maliyetsiz değildir. 31 Mart’ta bu maliyet ile partimizin karşılaşmamasını umut ediyoruz" diyen Tekin, "Üzülerek söylüyorum, adayların objektif kriterlere göre belirlendiğini söylemek mümkün değil. Her seçim çevresinde adeta farklı bir kriter, farklı bir standart ortaya koyuldu. Birçok büyükşehirde, kamuoyu anketlerinde en çok destek bulan arkadaşlar aday gösterilmedi" ifadelerini kullandı.

Tekin, "Hayatını İstanbul'a vermiş, ben dâhil birçok arkadaşımızın ne yazık ki fikirlerine bile danışılmadı" diye konuştu.

Olağanüstü kurultay talep eden isimlerin aday gösterilmediğini ileri süren Tekin, "Birçok ilde partimize ve vatandaşa başarıyla hizmet eden belediye başkanlarımız yalnızca olağanüstü kurultay talep ettikleri için yeniden aday gösterilmedi. Yine bazı illerde seçimi kazanabilecek seviyede olan halk desteği bulunan arkadaşlarımız da aynı gerekçeyle adaylık dışında bırakıldı. Bu CHP tarihine, kültürüne yakışan bir adım değildir" dedi.