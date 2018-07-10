Erdoğan'ın yeni 'bakanlar kulübü'nde kimler var?

Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni bakanlar 'kulübünde' yer alan isimlerden portreleri soL okurları için derledik.

soL, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan yeni bakanlar listesinden isimlerin portrelerine yer verdi.

Kıbrıs'ta kumarhanesi olan turizm bakanından, kardeşi darbe girişiminden cezaevinde olan tarım bakanına, özel hastane patronu tarikatçı sağlık bakanından özelleştirmeci ve nükleerci enerji bakanına, sermaye teknokratı mühendis ticaret bakanından özel kolej sahibi eğitim bakanına Erdoğan'ın bakanlarının portrelerini soL okurları için derledik.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK

Erdoğan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine getirdiği Mustafa Varank, 2005 yılından bu yana Erdoğan'ın yanında görev yapıyor. AKP'nin medya operasyonlarında da rol oynayan isimlerden olan Varank'ın "Ak Trol"lerin başı olduğu da iddia edilmişti. Varank, THY Özel Kalem Müdürü Mehmet Karakaş ile Nijerya'ya yapılan silah sevkıyatına ilişkin konuşmasının sızdırılmasıyla da gündeme gelmişti. Wikileaks tarafından yayımlanan Berat Albayrak e-postalarında da Varank'ın adı yer alıyordu.



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Erdoğan'ın Sağlık Bakanı olarak atadığı Fahrettin Koca'nın Nakşibendi tarikatının 'himmet paraları'yla kurulan Medipol Hastanesi patronluğundan bakanlığa uzanan öyküsü dikkat çekiyor. 2010 yılında özelleştirilen TEKEL’in Unkapanı binası Metropol grubuna verilmişti. Nakşibendi tarikatına bağlı İskenderpaşa cemaatine yakınlığıyla da bilinen Koca, Erdoğan ailesinin de özel doktorluğunu yapıyor. Fahrettin Koca’nın, 1997'de kurduğu Medipol Hastanesi AKP döneminde aldığı teşviklerle ihya oldu.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK

Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Ziya Selçuk sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. AKP’nin ilk müfredat değişikliğine de imza atan Selçuk’un bir kolej sahibi olarak eğitimin piyasalaşmasından yakınması dikkat çekiyor. Selçuk’un sahibi olduğu özel eğitim kurumları, öğretmenlerin yasal hakkı olan ödenekleri geri istemesi ve buna itiraz eden öğretmenlerin sosyal medya paylaşımları sebebiyle işine son vermesiyle biliniyor.



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET ERSOY

Yeni hükümet sisteminin ilk Kültür ve Turizm Bakanı, ETS Tur'un kurucusu ve sahibi Mehmet Ersoy, Kuzey Kıbrıs'ta kumarhaneli otel işletmenin yanı sıra, Kıbrıs Türk Havayolları'nı satın aldıktan sonra kapatan isim.



TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN

Ruhsar Pekcan, Erdoğan’ın bakanlar listesinin en az bilinen isimlerinden. Hakkında çok az bilgi bulunan Pekcan’ın TSKB’den Superlit Boru’ya "kariyer patikası" sermaye açısından "güvenilir" bir teknokrat profiline işaret ediyor.



TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ

Erdoğan’ın Tarım ve Orman Bakanı olarak atadığı Bekir Pakdemirli 45 yaşında ve daha çok ailesiyle öne çıkan bir isim. Babası "Özal’ın sağ kolu" olan eski başbakan yardımcısı ve bakanlardan Ekrem Pakdemirli, ağabeyi ise "FETÖ"den hâlâ cezaevinde bulunan eski Celal Bayar Üniversitesi rektörü Mehmet Pakdemirli.



ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirilen Fatih Dönmez, nükleer projeler ve madenlerin özelleştirilmesi gibi kritik sektörlerde yaptığı müdahalelerle öne çıkıyor. Enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye’nin enerji piyasalarındaki dalgalanmalar sonucunda yaşayacağı etkiler düşünüldüğünde Fatih Dönmez, sermaye açısından kritik isimlerden biri olacak.



HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK

Siyasetteki en büyük etiketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olmak oldu. Adı damatlık dışında ilk kez Sabah-ATV grevindeki emekçileri işten çıkartırken duyuldu. Çalık Holding'deki CEO'luk görevinden ayrıldığında Erdoğan onu milletvekili yaptı. Davutoğlu'nun tasfiyesi sürecinde önemli rol üstlenen isimlerden olan Albayrak, kendisini daha sonra Enerji Bakanlığı koltuğuna attı. Adı bir dönem AKP Genel Başkanlığı için de geçen Berat Albayrak, Erdoğan'ın bir numaralı "sağ kolu" olarak görülüyor.

