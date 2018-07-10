'Ak Trol' yöneticiliğinden bakanlığa: Mustafa Varank kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine getirdiği Mustafa Varank, 2005 yılından bu yana Erdoğan'ın yanında görev yapıyor. AKP'nin medya operasyonlarında da rol oynayan isimlerden olan Varank'ın 'Ak Trol'lerin başı olduğu da iddia edilmişti. Varank, THY Özel Kalem Müdürü Mehmet Karakaş ile Nijerya'ya yapılan silah sevkiyatına ilişkin konuşmasının sızdırılmasıyla da gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005 yılından bu yana yanında görev yapan Mustafa Varank'ı yeni sistemin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine getirdi.

Sürpriz olarak değerlendirilen bu kararın ardından Varank'ın kim olduğuna ilişkin birçok haber basında yer aldı.

Biz de Varank'ın "unutulmuş" bazı olaylarını yeniden hatırlatalım istedik:

2005'TE BAŞLAYAN YOLCULUK

Varank 2005 yılında Başbakanlık'ta görev yapmaya başladı. Sonra 2011'de Başbakan Başdanışmanlığına, 2014'te ise Erdoğan'ın Başdanışmanlığına getirildi. 2016 yılında Erdoğan tarafından Büyükelçi unvanı verildi.

NİJERYA'YA TAŞINAN 'MALZEMELER' VE VARANK

2014 yılında internet üzerinden yayınlanan bir ses kaydında, dönemin Başbakanı Erdoğan’ın danışmanı Mustafa Varank ile THY Özel Kalem Müdürü Mehmet Karakaş arasında ilginç bir görüşme yapılıyordu.

Kayda göre THY'nin Nijerya'ya silah taşıdığı görülüyordu.

İddiaya göre Mehmet Karakaş, Mustafa Varank’a durumun 'çok acil' olduğunu söyleyip ardından da "Onlarca malzeme taşıyorum, Nijerya'ya gidiyor şu anda. Müslümanları mı öldürecek, Hristiyanları mı öldürecek? Vebal altındayım" diyor.

Danışman Varank olduğu iddia edilen kişinin ise "Hakan Bey'le bir araya gelemedik, ondan dönemiyorum sana" dediği duyuluyor.

Varank, bu kayıtları yalanladı, bu kaydı haber yapan birçok haber kuruluşuna olduğu gibi soL'a da dava açtı.

AK-TROL...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinde danışmanlığını yapan Ahmet Sever, Cumhuriyet gazetesinden Selin Ongun'a Pelikan Bildirisini değerlendirmişti. Bildiri için "En yukarıdan gelen bir şey, çok bariz" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden Sever, Ak trollerin başında Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Varank'ın olduğunu, Abdullah Gül'ün kendisi hakkında ifadeler kullanan Ak trolleri Erdoğan'a şikayet ettiğini de söylemişti.

YİĞİT BULUT YAZIŞMASI...

Wikileaks tarafından yayımlanan Berat Albayrak e-postalarında da Varank'ın adı yer alıyordu.

Bir mail zincirinin sonunda Varank'ın, Sümeyye Erdoğan'a yazdığı e-postada Yiğit Bulut'a ilişkin, "Adam saatli bomba söylediği şeyler danışmanın soyleyebileceginin ötesinde. Ekran yasağı gelmeli. Ve evet Obama bizle görüşmeyi düşünmüyor g20 de" diyerek ekran yasağı istediği görülüyor.