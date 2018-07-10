Damatlıktan ülke yönetimine giden hikaye: Berat Albayrak kimdir?

Siyasetteki en büyük etiketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olmak oldu. Adı damatlık dışında ilk kez Sabah-ATV grevindeki emekçileri işten çıkartırken duyuldu. Çalık Holding'deki CEO'luk görevinden ayrıldığında Erdoğan onu milletvekili yaptı. Davutoğlu'nun tasfiyesi sürecinde önemli rol üstlenen isimlerden olan Albayrak, kendisini daha sonra Enerji Bakanlığı koltuğuna attı. Adı bir dönem AKP Genel Başkanlığı için de geçen Berat Albayrak, Erdoğan'ın bir numaralı 'sağ kolu' olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı görevine atanan Berat Albayrak, açıklanan bakanlar listesindeki en büyük sürpriz olarak görüldü.

Daha koltuğa oturmadan doların ateşini yükseltmeyi başaran Albayrak, Erdoğan'ın ülkeyi nasıl yönetmek istediğinin de en büyük işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kısa sayılacak siyaset hayatına 3 dönem vekillik, 2 dönem bakanlık sığdıran Albayrak, üçüncü bakanlığını 'yeni sistemin' en önemli koltuğuna oturmayı başararak kutladı.

Peki, siyaset basamaklarını bu kadar hızlı çıkan Berat Albayrak kimdir?

SABAH-ATV VE ÇALIK

Berat Albayrak, 1978'de İstanbul'da doğdu. Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı, Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı.

Albayrak, uzun süre finans sektöründe çalışırken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Çalık Holding'de CEO'luk yaptı, 2013 sonunda da Sabah gazetesinde yazar olarak görev aldı. Marmara Üniversitesinde de bankacılık ve finans üzerine dersler verdi.

25, 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e giren Albayrak, 64. ve 65. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

Peki, Albayrak bu basamakları nasıl bu kadar hızlı çıktı?

ANAHTAR KELİME: DAMAT...

Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olduktan sonra siyaset basamaklarını beşer beşer atlamaya başladı.

Üç dönem vekilliği, üç dönem de bakanlıkla taçlandıran Albayrak, yükselişinin tamamını Erdoğan'ın talimatlarına harfiyen uymasına borçlu.

Çalık Holding'de CEO görevindeyken, Sabah-ATV grevindeki işçileri işten atan isim olmuştu Berat Albayrak, CEO'lukta rüştünü ispatladıktan sonra siyasete adım attı.

İlk olarak 7 Haziran seçimlerinde vekillik koltuğuna oturan Berat, daha sonra AKP içindeki kısa kariyerine bir de başbakan tasfiyesi ekledi.

Davutoğlu'nun tasfiyesinde etkin rol oynayan Berat, başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı için en önemli adaylardan biri olarak da ön plana çıktı.

Ancak o dönem daha "sorunsuz" bir geçiş isteyen Erdoğan, bu görevi yakın çalışma arkadaşı olan Binali Yıldırım'a verecekti.

Önce Davutoğlu'nu ekarte eden Berat Albayrak, parti içindeki diğer rakibi Binali Yıldırım'ı da yeni yönetim sistemindeki en önemli koltuklardan birini alarak 2 yıl içince geride bırakacaktı.

'FİKRİ GELMİŞTİ'

17 Aralık'ta Cemaat-AKP kavgası sırasında sızdırılan kayıtlarda yer alan önemli isimlerden biri olmuştu Berat Albayrak.

Albayrak, 17 Aralık sürecinde sıfırlanmaya çalışılan paralar için "çözüm bulan" kişi olmuştu.

O dönem basına yansıyan kayıtlara göre, Bilal Erdoğan, babası Tayyip Erdoğan'a, Berat'a gelen fikri şöyle anlatıyordu:

Bilal Erdoğan: Baba hasan abi ile filan bir araya geldik, abim berat berat, amcam beraber, bir şeyler düşünüyoruz, bu arada bir fikir daha geldi berat’a, bir kısmını diyor faruk’a diğer işler ilgili hemen vereyim diyor, öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuşsunuz önceden, onu yapalım mı ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz.

17 Aralık operasyonunun yapıldığı günlerde servis edilen tapelere göre Berat Albayrak sağ kolu ve özel şoförü olan M.N.Y. ile bir görüşme yapmış, bu görüşme uzun süre ülke gündeminde yer almıştı. Paraların transferi ve belgelerin öğütülmesi işiyle görevlendirildiği iddia edilen Albayrak, M.N.Y.'ye 345 avroluk öğütücüyü almamasını söylerken, "büyük bir şey al, başka marka al" demişti.

EKONOMİ KOLTUĞU RÜYASI YENİ DEĞİL

Berat Albayrak'ın ekonomi koltuğuna oturma rüyası uzun bir geçmişe dayanıyor.

Albayrak daha ilk kez milletvekili olduğunda, Ali Babacan’dan koltuğu devralacağı iddia edilmişti.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Berat Albayrak’ın getirileceği iddiaları seçim sonrası gerçekleşmemiş ancak Albayrak, Enerji Bakanlığı koltuğunu kapmıştı.

Yine 16 Mayıs 2016'da, İngiliz Financial Times gazetesi iki AKP'liye dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayarak'ın, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yerine getirilebileceğini ileri sürmüştü. İddia bu kez gerçek olacak ama 2 yıl sonra hayata geçecekti.

DAVUTOĞLU OPERASYONU

Berat Albayrak'ı parti içinde öne çıkaran süreç ise hiç kuşkusuz yine damat kontenjanından yönettiği Davutoğlu'nu tasfiye operasyonuydu.

Havuz medyasıyla bağı çok eskilere dayanan ve orada abisiyle birlikte yöneticilik yapan Berat Albayrak, hem bu yayınları hem de sosyal medyayı içeren operasyonun öne çıkan isimlerinden olacaktı.

Davutoğlu'nun 1 Kasım sonrası Berat Albayrak'ı kabinede istemediği iddiası, başkanlık için hızlı adım atmaması gibi nedenler süreç içinde basında yer alırken, sürecin sonunda Davutoğlu koltuğunu kaybedecek, Albayrak koltuğunu yine koruyacaktı.

BERAT'IN MAİLLERİ

Redhack tarafından mailleri hacklenen ve bir kısmı yayınlanan Berat Albayrak, o dönem kendisi hakkında basına yansıyan birçok haberi sansürletmişti.

Doğan Medya'yı her gün Mehmet Ali Yalçındağ üzerinden kontrol ettiği ortaya çıkan Berat Albayrak'ın medyayla kurduğu derin bağ dikkat çekmişti.

AİLEYLE ÜLKE YÖNETİMİ

Siyasi hayatında en büyük etiketi Erdoğan'ın damadı olması olan Berat Albayrak, CEO'luktan bakanlığa uzanan dönemde tipik bir AKP'li profili çizdi.

İşçi düşmanlığıyla çıktı yola, 17 Aralık'ta sivrildi, sonrasında vekilliği ve ardından bakanlığı kaptı. Ardından 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yanındaki isim, hatta en yakınındaki "siyasi" oldu. Yeni hükümet sisteminde de en önemli bakanlık koltuğunu kapan Berat, bundan sonra da kendi siyasi projelerinden çok Erdoğan'ın projelerinin uygulayıcısı olmaya çalışan bir figür olarak kariyerini sürdürecek.

Bilal Erdoğan'dan beklediğini bulamayan Erdoğan, önümüzdeki dönemde damadı Berat'la ülke siyasetine yön vermeye kararlı.

Sürecin ailesiyle ülkeyi yönetmeye çalışan Erdoğan için neler getireceği ise oldukça belirsiz...