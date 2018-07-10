Yeni Tarım Bakanı: Babası Özal’ın sağ kolu, ağabeyi ‘FETÖ’ tutuklusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım ve Orman Bakanı olarak atadığı Bekir Pakdemirli' 45 yaşında ve daha çok ailesiyle öne çıkan bir isim. Babası 'Özal’ın sağ kolu' olan eski başbakan yardımcısı Ekrem Pakdemirli, ağabeyi ise 'FETÖ'den hâlâ cezaevinde bulunan eski Celal Bayar Üniversitesi rektörü Mehmet Pakdemirli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım ve Orman Bakanı olarak atadığı Bekir Pakdemirli, 45 yaşında ve daha çok ailesiyle öne çıkan bir isim. ANAP’lı bakan ve başbakan yardımcılarından, “Özal’ın sağ kolu” olarak tanınan Ekrem Pakdemirli’nin oğlu olan Bekir Pakdemirli’nin ağabeyi ise, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından attığı twitler nedeniyle açılan “FETÖ” soruşturmasında görevden alınan ve daha sonra tutuklanan eski Celal Bayar Üniversitesi rektörü Mehmet Pakdemirli.

Bekir Pakdemirli, 24 Haziran seçimlerinde İzmir’de AKP’den milletvekili aday adayı olmuş ancak listeye girememişti. Erdoğan’ın Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirdiği Pakdemirli, bu görevin kendisi için de sürpriz olduğunu, haberi bir gün önce aldığını belirterek “Biraz şaşırdım. Reisi Cumhurumuza bu görevi bana verdiği için teşekkür ediyorum” açıklaması yaptı.

BİM, ALBARAKA, TURKCELL ve MCCAIN YÖNETİCİLİKLERİ

1973 İzmir doğumlu olan Bekir Pakdemirli, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı, daha sonra Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü. Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yaptığı belirtilen Pakdemirli BİM, Turkcell ve Albaraka Türk Katılım Bankası'nın yönetim kurulu üyeliğini de yürütüyor. Pakdemirli’Nin eski başbakan yardımcısı ve bakanlardan babası Ekrem Pakdemirli de BİM ve Albaraka Türk yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştu.

Kanada merkezli çokuluslu gıda şirketi McCain Foods’da da üst düzey yöneticilik yapan Pakdemirli, halen bu şirkete danışmanlık yapıyor. Pakdemirli özgeçmişinde deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobilerine yer veriyor.

‘TARIMA UZAK DEĞİLİM, ÇİFTLİĞİMİZ VAR, KÜMESLERİMİZ VAR’

2013 yılından beri Turkcell Yönetim Kurulu üyesi olan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanı olarak atanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, tarımın her tarafına dokunmuş bir aileden geldiğini söyledi. Pakdemirli “Bu bizim uzak olduğumuz bir şey değil. Çiftliğimiz var. Üzümümüz, incirimiz, tavuk kümeslerimiz var. Yani tarımın her tarafına dokunmuş bir aileyiz. Zor olmayacak diye düşünüyorum. Allah hepimizi muvaffak etsin. Tabii görevlerin hepsi zor. İnşallah zoru hemen yaparız, imkansız da biraz zaman alır" ifadelerini kullandı.

ÖZAL’IN SAĞ KOLU EKREM PAKDEMİRLİ

Bekir Pakdemirli’nin babası Ekrem Pakdemirli 18-21. dönemler arasında TBMM’de ANAP Manisa milletvekili olarak Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı. Turgut Özal’ın sağ kolu olarak bilinen baba Pakdemirli, 2016’nın sonlarında bahçesinde kendi yaptığı zeytin toplama makinesinin paletinin yüzüne çarpması sonucu ölmüştü. Ekrem Pakdemirli’nin kızı Ayşe Pakdemirli Anlatıcı da, babasının ölümünden yaklaşık bir ay sonra İzmir’in Torbalı ilçesi ile Karakuyu arasındaki çiftliğinin yakınlarında ölü bulunmuştu.

ESKİ REKTÖR OLAN AĞABEYİ ‘FETÖ’DEN TUTUKLU

Bekir Pakdemirli’nin ağabeyi Celal Bayar Üniversitesi’nin eski rektörü olan Mehmet Pakdemirli, 15 Temmuz’un ardından “FETÖ” soruşturması kapsamında görevden alınıp kamudan ihraç edilmiş ve Ağustos 2016’da tutuklanmıştı. Mehmet Pakdemirli’nin darbe girişiminden bir hafta sonra Twitter’dan attığı mesajların Fethullahçı cemaat üyeleri arasında şifreli mesajlaşmalar olduğu ileri sürülmüştü.

