Özgür Özel: Tarım Bakanının kardeşi 'FETÖ'den tutuklu

Yeni kabineye CHP'den ilk tepki Manisa milletvekili Özgür Özel'den geldi. Özel Twitter'dan paylaştığı mesajda Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Bekir Pakdemirli'nin kardeşinin 'FETÖ'den tutuklandığını belirterek 'bu atama çok manidar' ifadesini kullandı.

CHP Manisa milletvekili ve grup başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın kabineyi açıklamasının ardından paylaştığı twitter mesajında Tarım ve Orman Bakanı olarak atanan Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli'nin darbe girişimi sonrası görevden alındığını ve 'FETÖ'den tutuklandığını yazdı. Özel "Kardeşi FETÖ'nün dersanesine gidenler bile ihraç olurken, bu atama çok manidar" yorumunu yaptı.

Bekir Pakdemirli aynı zamanda eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu.