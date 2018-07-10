Özgür Özel: Tarım Bakanının kardeşi 'FETÖ'den tutuklu

CHP Manisa milletvekili ve grup başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın kabineyi açıklamasının ardından paylaştığı twitter mesajında Tarım ve Orman Bakanı olarak atanan Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli'nin darbe girişimi sonrası görevden alındığını ve 'FETÖ'den tutuklandığını yazdı. Özel "Kardeşi FETÖ'nün dersanesine gidenler bile ihraç olurken, bu atama çok manidar" yorumunu yaptı.
Bekir Pakdemirli aynı zamanda eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli, darbe girişimi sonrası görevden alındı, ihraç edildi ve FETÖ’den tutuklandı.
Kardeşi FETÖ'nün dershanesine gidenler bile ihraç olurken, bu atama çok manidar...
— Özgür Özel (@eczozgurozel) 9 Temmuz 2018