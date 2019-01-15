'Erdoğan'a hediye edilen uçakla askeri fabrika ihalesi arasında bir bağlantı mı var?'

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki askeri tank palet fabrikasının Katar ortaklı BMC'ye satılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Size bedava verildiği söylenen uçan saray ile bu ihalenin bir bağlantısı var mı?' diye sordu.

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki askeri tank palet fabrikasının Katar ortaklı BMC'ye satılması yönündeki karara bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Şimdi sıranın askeri fabrikaları satmaya geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sakarya'da, 1975 yılında kurulan tank palet fabrikası şimdi satılıyor. Özelleştirme adı altında birilerine peşkeş çekiliyor. Bu fabrikada fırtına obüsleri yapıldı. Leopar tankları bu fabrikada onarılıyor. Eğer bu fabrika verimlilik açısından değerlendirilecekse en verimli üçüncü fabrika. Dünya sıralamasında Sakarya'daki tank palet fabrikası 5'inci sırada geliyor. Eğer yeniden böyle bir fabrika kuracaksak 20 milyar dolar. Şimdi kalkıyorsunuz bunu satıyorsunuz" dedi.

"Cumhurbaşkanı çıkmış hem de Sakarya'da 'Özelleştirmiyoruz, BMC'ye devrediyoruz' diyor. Devlet adamı halkına yalan söylememelidir. Yalancıdan devlet adamı olmaz" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

Bakın 19 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlandı. 20'sinde yayımlandı. Gelen tepkiler üzerine sarayda oturan kibir abidesi şu açıklamayı yapıyor. "Burada yapılan iş, özelleştirme de değildir. Özelleştirme farklı bir şey. İşletme haklarının belli süreler, kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devredilmesidir. Olay budur" diyor. BMC'ye devrediyoruz diyor. Kimlerindir BMC onu da gayet iyi biliyorsunuz.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı; Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına; e hani diyordun özelleştirme değil. Devam ediyor; özelleştirme uygulamasının işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleşmesi ve 25 yıl olarak belirlenmesine, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar fabrikanın MSB, tarafından işletilmesine devam edilmesine; özelleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar.

Bereket yazmış kararname var elimizde. Olmasa yarın çark edecek. Şimdi, 9 soru soruyorum.

Bir, fabrikanın özelleştirmesi için değer tespiti yapılmış mı? İki, komisyon bir değer tespiti yapmışsa bu değer kaç paradır? Üç, özelleştirme işlemleri için ihale komisyonları oluşturulmuş mudur? Dört, ihale yapılmış mıdır? Yapıldıysa ne zaman nerede yapılmıştır? Ne zaman ilana çıktınız? Beş, ihaleye kaç firma teklif vermiştir? Verilen teklifler nelerdir? Altı, ihaleyi alan şirkete üretim ve satış garantisi verilmiş midir? Yedi, fabrikada çalışan askeri personel özelleştirmeden sonra çalışmaya devam edecek midir? Askerlerimiz ihaleyi alan Katar şirketinin emrine mi çalışacaktır?

İlk kez türkiye Cumhuriyeti tarihinde yabancılar emrinde bizim askerler çalışacaklar eğer bu olursa. Sekiz, tank palet yapacak olan BMC şirketinin yüzde 49,9'u Katarlılara kaça satıldı? Size bedava verildiği söylenen uçan saray ile bu ihalenin bir bağlantısı var mı? Dokuz, bu özelleştirmede bir ihale yapılmadıysa bunun sebebi nedir? Hangi kanun size bu yetkiyi veriyor? Bu 9 sorunun cevabını bekliyorum. Saraydaki kibir abidesinden de, sözcülerinden de, Milli Savunma Bakanı'ndan da bekliyorum.