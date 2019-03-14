Erdoğan: Dikkat ederseniz kabinem piyasa deneyimi gayet ileri arkadaşlardan oluşuyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlık sistemiyle ilgili konuşarak 'Bir defa kabinemde dikkat ederseniz daha çok piyasa deneyim gayet ileri olan arkadaşlarımdan oluşuyor. İstiyoruz ki bürokratik vesayeti de ortadan kaldıralım' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, sistemin şu anda "neticesini vermeyeceğini" söyledi.

Erdoğan, sistemle ilgili geçmiş hükümetlerin de talepleri olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Kabul ederler veyahut etmezler hepsi bunu dillendirdi. Türk siyasetinde vesayetçi odaklarla mücadele etmiş bütün siyasetçilerin yeni hükümet sistemi talebi olmuştur. Şu önemli bu anında neticesini vermeyecek. Sistemler ülkelerde on yılları alır."

'PİYASA DENEYİMİ İLERİ ARKADAŞLARIM...'

"Bir defa kabineme dikkat ederseniz daha çok piyasa deneyimi gayet ileri olan arkadaşlarımdan oluşuyor. İstiyoruz ki bürokratik vesayeti de ortadan kaldıralım.

Buradaki hedef daha az bürokrasi daha çok karar alam mekanizması. Bunu zenginleştirdikçe netice daha iyi olacak."

'BEKA' TARTIŞMASI

"Türkiye güçlenip bağımsızlık adımları attıkça hep bir yıpratma savaşıyla karşılaştı. Muhalefet ne diyor; 'Türkiye’nin beka sorunu yoktur.' PKK’yı DEAŞ’ı FETÖ’yü nereye koyacaksın?. Ana muhalefetin başındaki zat böyle diyor.

Olaya şöyle bakarken demokrasinin nerede başladığına iyi bakmak lazım. Biliyorsunuz demokrasi yerelde başlar genelde değil. Eğer demokrasiyi yerelde hazmedemezseniz genelde yapamazsınız. Her iki pencereden de bakarak beka sorunu yok diyenlere karşı biz bu işin ne kadar ciddi olduğunu dillendirmeye mahkumuz. Kimse bizden susmamızı bekleyemez. “Polisini çek bir kenara” diyemez. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Kandil’de inlerine gireceğiz dedik. Girdik, girmeye de devam ediyoruz. Benim vatandaşımın huzur içinde olması lazım.

TSK, kar kış demeden işin üzerindeler. Artık halkımızın da çok daha farklı bir konuma geldiğin görüyorum. Hakkari’de meydan tıklım tıklım doluydu. Henüz kar kalkmamıştı. Kayyumlarla gerçekten oralarda gerçekten çok güzel bir yatırım yaptık. Verdiğimiz paralar Kandil’e gitmemiş halka gitmiş."