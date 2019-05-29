Dersim'de zabıta memurlarına Vali talimatıyla gözaltı

Dersim Belediyesi'ne ait yeşil alanda bir özel işletmenin yer işgaline müdahale eden zabıta memurları olay yerine gelen Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 zabıta memurundan 5'i ifadeleri bile alınmadan serbest bırakılırken, bir memur hâlâ gözaltında. Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmelerine kanunsuzca engel olunduğunu belirterek konuyla ilgili her türlü şikayet ve başvuru haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Dersim Belediyesi'ne ait yeşil alanda Artukbey isimli özel bir işletmenin yer işgaline müdahale eden 6 zabıta memuru, Vali Tuncay Sonel’in ekip ve korumalarıyla alana gelmesinin ardından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zabıta görevlilerinden 5’i serbest bırakılırken 1’i halen gözaltında tutulmaya devam ediyor.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün belediye binası önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında olayı detaylarıyla anlattı.

Maçoğlu, soL’a yaptığı değerlendirmede de; zabıta görevlilerinin alanda tuttuğu tutanaklara, Vali ekip ve korumaları tarafından hukuksuz bir biçimde el konulduğunu, zabıta memurlarının tehdit ve baskıyla alanın dışına çıkarıldığını, bu durumun kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmelerine kanunsuzca engel olmak anlamına geldiğini belirtti.

DERSİM BELEDİYE BAŞKANI MAÇOĞLU BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Konuyla ilgili her türlü şikayet ve başvuru haklarını kullanacaklarını söyleyen Maçoğlu’nun açıklamasının tam metni şöyle:

"Tunceli Belediye Encümeninin 08.05.2019 tarih ve 56 sayılı kararı ile ilimiz genelinde bulunan kaçak yapılaşmaların ve işgallerin ortadan kaldırılması kararı alınmış gereği için Zabıta Müdürlüğüne gönderilmiştir. Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılmış ve birçok işyerindeki ihlal ve kaçak yapılaşmalar ortadan kaldırılmıştır. Encümen kararında geçen ve Mameki Parkında bulunan Artukbey isimli işyerine 28.05.2019 tarihinde giden Zabıta elemanları gerekli bildirimi yapmış ve 1 gün sonra yani bugün için işyerinde tekrar denetim yapacaklarını ve park alanındaki işgalin sona erdirilmesi gerektiği işyeri sahiplerine bildirilmiştir.

29.05.2019 tarihinde Artukbey adlı işyerine tekrar giden Zabıta memurları, konu hakkında yasal işlemler yapmak amacıyla gerekli tutanak tutma işlemlerine başlamıştır. Bu arada işyeri sahipleri tarafından Zabıta görevlilerine tehdit ve hakaretler yapılmış ve durum işyeri sahiplerince Tunceli Valisine bildirilmiştir.

BİR KİŞİ HÂLÂ GÖZALTINDA

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ekip ve korumaları ile birlikte Artukbey adlı işyerine gelmiş, Zabıta görevlilerinin tuttuğu tutanaklara el koymuş ve tehdit ve hakaretler ile zabıta memurlarını işyeri dışına çıkarmıştır. Burada da zabıta memurlarına karşı baskıcı tavır ve tutumlarını devam ettirmiş ve memurların kamu görevini yapmalarını açık bir şekilde engellemiştir. Bu da yetmezmiş gibi, tüm zabıta çalışanlarının telefon ve kimliklerine el koymak suretiyle gözaltına aldırmıştır. Tunceli Emniyet Müdürlüğüne götürülen zabıta elemanlarımız 1 çalışan hariç tamamı yaklaşık 2 saat sonra hiçbir ifade alınmadan serbest bırakılmıştır.

'VALİ GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI'

Zabıta personelimiz, Devlet memurları Kanunu, Belediye Kanunu ve Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde kendisine verilen resmi görevi yerine getirmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu 32 ve diğer maddeleri gereğince kaçak işyerleri ve işgal konusunda resmi görevini icra eden zabıta görevlilerinin uğradığı bu saldırı hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Kanunların verdiği yetki ve çizdiği sınırlar içerisinde kamu yararına Tunceli halkına hizmet etmesi gereken Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Artukbey adlı işyerinin kamuya ait park alanındaki işgali konusunda bu denli tavırlar sergilemesi, memurların görevini yapmasını engellemesi, memurları tehdit etmesi, akabinde gözaltına aldırması kısacası açık bir şekilde görevini kötüye kullanması anlaşılır bir durum değildir. Bu konuda kamera görüntüleri alınmış olup, olay tüm çıplaklığı ile ortaya çıkarılmıştır.

'SAVCILIĞA BAŞVURACAĞIZ'

Yaşanan bu olay hakkında görevini kötüye kullanan, özel bir işyeri lehine rant sağlayan ve memurların görevini yapmasını engelleyen tüm görevliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tüm şikayet ve başvuru haklarımızı kullanacağız.

Halen gözaltında bulunan 1 zabıta memurunun, Fetö Terör Örgütünden kaynaklı arama kaydının olduğu söylenmiş ise de; bu personelin atamasını yapan ve memuriyet asaletini tasdik eden yine Vali /Kayyum Tuncay Sonel’dir.

Belediye sınırlarında bulunan park ve yeşil alanlar ile kamuya ait tüm alanların korunması, imara aykırı yapılaşma ve işgallerin ortadan kaldırılması Belediyenin görev sahasındadır. Halka ait parkların korunması konusunda, Vali dâhil tüm kişi ve kurumları gerekli hassasiyetleri göstermelerini; kural, yönetmelik, kanunlara uymalarını bekliyoruz.”