Çorlu’daki tren faciasında takipsizlik kararı: Siyasetçiler, bürokratlar, TCDD yönetimi

Çorlu’daki tren faciasıyla ilgili soruşturmada tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile siyasetçiler, bürokratlar, TCDD’nin üst yönetimi yer alan kişilerle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetiminde yer alan kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığını karar verdi.

Çorlu'da geçen yıl Temmuz'da meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciasında, mağdur ve müşteki toplam 370 kişi adına Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" gerekçesiyle, siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD'nin üst yönetiminde yer alan kişilere yönelik başlattığı soruşturma tamamlandı. Soruşturmada siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetimi yer alan kişiler hakkında da kovuşturmaya yer olmadığını karar verdi.

SERBEST BIRAKILAN 'ASIL KUSURLU' 4 ŞÜPHELİYE İDDİANAME

Çorlu Çumhuriyet Başsavcılığı, daha önce hazırlanan bilirkişi raporunda "kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu" bulunan, Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında ise, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame hazırlanmasına karar verdi. "Asıl kusurlu" olduğu belirtilen dört şüpheli geçen Ekim ayında mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

MAKİNİSTLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunmaları alınan tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin, saat 17.10 sıralarında menfez üzerinden geçerken, lokomotifin aniden kontrolsüzce bulunduğu raydan yukarıya doğru zıpladığı ve tekrar raya oturduğu, sonrasında seri şekilde fren attıklarını ve acil durdurma butonuna bastıklarını söyledi. Tren görevlileri, olayın olduğu yerde kendilerine daha önceden bildirilen herhangi bir kısıtlama bilgisi ya da olağan dışı bilgi olmadığını belirterek, menfez ile ray arasındaki toprak boşalmasını önceden bilebilmelerinin mümkün olmadığını, gözle de görülebilecek bir husus olmadığına vurgu yaparak, olay sonrasında derhal kumanda merkezi ile ilgili kurum ve kuruluşlara haber verdiklerini, yolculuk öncesi ve esnasında uygulanması gereken prosedürleri uyguladıklarını beyan ederek suçlamayı kabul etmediler.

SİYASETÇİLER, TCDD ÜST YÖNETİMİNE KAVUŞTURMA YOK

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetimi yer alan kişiler hakkında da kovuşturmaya yer olmadığını karar verdi.

NE OLMUŞTU?

8 Temmuz 2018'de Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu, saat 17.00'de Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyünde raydan çıkarak devrildi. Kaza aşırı yağışa bağlı rayların üzerinden geçtiği toprak menfezin kayması şeklinde olduğu yetkililerce açıklandı. 362 yolcunun bulunduğu trende resmi açıklamalara göre 25 kişi ölürken 338 kişi yaralandı. Arazinin çevre şartlarının zorlu olması nedeniyle kazaya ilk olarak çevredeki köylüler ve yaralı kurtulan yolcular müdahalede bulundu.