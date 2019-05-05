CHP 'asker cenazesinde gözaltı' iddiasını yalanladı

Sabah gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün katıldığı asker cenazesi öncesinde 35 korumasının gözaltına alındığı öne sürdü. CHP'den yapılan açıklamada haber yalanlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinin Akkuzulu köyünde asker cenazesinde uğradığı saldırının ardından Suriye'deki çatışmada hayatını kaybeden Deniz Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in Ankara'daki cenaze törenine katıldı.

Sabah gazetesi, Kılıçdaroğlu cenaze töreninin düzenleneceği camiye gelmeden önce Kılıçdaroğlu’na korumalık yapacak 35 kişinin cami avlusunda gözaltına alındığını öne sürdü.

Sabah'ın haberine tepki gösteren CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, “Gözaltına alınanların birkaçı hariç partimizle ilişkisi yok” dedi. Güvener, açıklamasında “Bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni sırasında 35 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştır. Yandaş medyanın, gözaltına alınanların tamamının CHP’li olduğuna ilişkin iddiası gerçek dışıdır. Şehidimizin cenaze törenine çok sayıda partilimiz katılmıştır; yaptığımız araştırmaya göre gözaltına alınanların birkaçı hariç partimizle ilişkisi yoktur. Anlaşılan o ki geçtiğimiz günlerde Çubuk Akkuzulu’da şehit cenazesinde planlanan provokasyonun Genel Başkanımız tarafından boşa çıkartılmış olması, iktidarı rahatsız etmiştir” değerlendirmesini yaptı.