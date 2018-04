Anadolu Ajansı muhabiri, o fotoğrafı ne zaman ve nasıl çektiğini itiraf etti

Önceki gün AKP Milletvekilliği Aday Adaylığı başvurusu ardından 15 Temmuz’da yakınlarını kaybedenlerce, "Sahte Kahraman" suçlamaları yöneltilen Şerife Boz hakında gerçekler bir bir ortaya serilmeye başlandı.

Araç sürmeyi bilmediği, sürücü koltuğuna sadece fotoğraf çektirmek için geçtiği belirlenen Şerife Boz’un yalanlarına son nokta ise tüm kahramanlık hikayesinin dayandırıldığı fotoğrafı çeken Anadolu Ajansı Muhabiri Saliha Sultan’ın sosyal medya hesabından yaptığı itiraflarıyla koyuldu.

Saliha Sultan, Twitter hesabından konuya ilişkin şu paylaşımları yaptı:

“16 Temmuz 2016 gecesi çektiğim, anında Twitter'dan paylaştığım ve ardından 15 Temmuz'un simgelerinden biri haline gelen bu fotoğrafın hikayesini aktarmam lazım. Aktarmadan önce Şerife Boz'la şahsen hiç tanışmadığımı belirteyim. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı'nda muhabir olarak çalıştığımın da altını çizmek istiyorum.

“İlk geceyi atlattıktan sonra ertesi gece, yani 16 Temmuz gecesi yanımda birkaç kişiyle hala devam eden direnişi takip etmek üzere Taksim Meydanı'na da gittik. Meydanda kasası gençlerle dolu kamyonu ve önde oturan iki kadını gördüm ve cep telefonumla çekip buradan paylaştım.

“Benim için bu fotoğrafın öncelikli anlamı, yıllardır Türkiye'de siyasi ya da sosyolojik olarak arası açılmaya çalışılan "açık-kapalı" kadınların oluşturulmaya çalışılan algının aksine hayatın içinde omuz omuza durduğunu göstermesidir.

“Fotoğrafı ilginç bir şey gören hepimizin, hepinizin yaptığı gibi buradan paylaştım ve akabinde iş yoğunluğum nedeniyle hesabıma girmedim. Birkaç gün sonra sayın Başbakanımızın konuşmasında bahsetmesi üzerine gördüm ki paylaştığım fotoğraf twitter tabiri ile epey "yürümüş".

“Akabinde CNN, Haber Türk gibi mecralardan muhabirler fotoğraftaki kadınlara ulaşmak için beni aradılar. Anadolu Ajansında çalıştığım için doğal olarak onlarla elimdeki plakanın göründüğü fotoları paylaşmadım. Kendi ajansıma verdim ve haberin yapılmasını sağladım.

“Olaydan sonra zaman zaman internette Şerife Boz'la ilgili haberlere rastladım. Katıldığı etkinlikler olduğunu gördüm vs. Utanarak söylüyorum, iş yoğunluğu vs arasında Boz'un röplerini detaylı okumadım. Her zaman olaylara karşı çok dikkatli olduğumu savunan ben bu hatayı yaptım.

Basının ‘15 Temmuz'a kamyonuyla direnen kadın’ minvalinde başlıklarla verdiği haberler beni de yanılttı. Yine utanarak söylüyorum, ‘Ben bu fotoğrafı ikinci gece çektim, bu hanım niçin ilk gece gibi anlatıyor’ diye düşündüm. Ama bunu yakın birkaç dostum dışında kimseye söylemedim.

Çünkü 15 Temmuz gecesi ve akabindeki 15 gün boyunca hem muhabir, hem de milletin bir ferdi olarak sürekli meydanlardaydım. Binlerce insanımızın samimiyetle verdiği mücadeleye şahit oldum. Haberler yaptım.

15 Temmuz gibi halkımızın kahramanlık destanı yazdığı bir geceye "eğer biri suistimal ediyorsa" gölge düşmesin, binlerce samimi insana laf gelmesin düşüncesi ile sustum. Ta ki dün gece Şerife Boz ile ilgili yayılan söylentiye kadar da böyle düşündüm.”