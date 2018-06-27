Adil Seçim Platformu özür diledi

Aralarında CHP, İy, Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin de yer aldığı Adil Seçim Platformu, 24 Haziran seçim günü yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi ve birçok kurumun içinde yer aldığı Adil Seçim Platformu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, anlık seçim sonucu açıklanacağına ilişkin duyurunun neden hayata geçirilemediğine ilişkin bilgi verildi ve bu konuda özür dilendi.

Açıklamanın ilgili bölümü şöyle:

Adil Seçim Platformu katılımcısı tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil inisiyatifler sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmelerini, tek bir sandık boş kalmayacak şekilde hep birlikte yapmak üzere yola çıktık. Bu çerçevede, Türkiye sathında kurulacak 181.869 sandığın %99,6’sında, seçmen sayısı itibariyle yaklaşık 59 milyon seçmenin %99,9’unun oyunun güvenliğini garanti edecek şekilde yaklaşık 415.000 sandık kurulu üyesi ve 295.000 müşahit görevlendirmesi yaptık.

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Oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandık başlarındaki 700.000’in üzerindeki görevlimiz eliyle, tüm sandıkların ıslak imzalı birleştirme tutanaklarını çok kısa süre içerisinde Adil Seçim Platformu bileşeni siyasi partilerin seçim merkezlerine ulaştırdık.

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Seçim öncesi tüm sandık başlarından, doğrudan alacağımız seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye'ye duyuracağımızı ilan etmiştik. Ancak, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra, platform üyesi siyasi partilerin veri akışının başlaması ardından yaşanan Adil Seçim uygulaması altyapısıyla entegrasyon problemleri sebebiyle, sandık başlarından gelen seçim sonuçlarını karşılaştırarak yayınlayacağımız sistemimizin çalışmasında, saat 21:00’e kadar ciddi sorunlar yaşadık. Bu süre içerisinde seçim sonuçlarını paylaşamadık.

Oy verme işleminin tamamlanması ardından kısa bir süre ADİL SEÇİM uygulamasına tutanak yüklenmesi ile ilgili sorunlar yaşandı. Sandık başında tutanak göndermek üzere görüntü alan seçmenlerin zor durumda kalmalarına neden olduk. Bu kapsamda seçim öncesi ilan ettiğimiz seçim sonuçlarının gerçek zamanlı ilan etme taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz.