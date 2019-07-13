Merve Demirel yeniden gözaltına alındı, Acun Karadağ'ın evine polis girdi

Ankara'da Yüksel caddesindeki TAYAD eyleminde gözaltına alındığı sırada cinsel saldırıya uğrayan Merve Demirel, yeniden gözaltına alındı. Aynı saatlerde KHK ile görevinden ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ, sosyal medya hesabından evine polisin girdiğini duyurdu.

6 Şubat’ta Ankara'da Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) tarafından gerçekleştirilen eylemde gözaltına alınırken polis tarafından cinsel saldırıya uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Demirel'in gözaltına alındığı haberini Twitter'dan duyurdu.

Ankara Yüksel direnisinde gozaltına alınırken tacize ugrayan Merve Demirel bugün tekrar gözaltına alinmıs, halen Emniyette, anayasal hak olan bir gosteride darp edilerek gözaltina alip halen bırakmamak... ne zaman bırakacaksıniz? @Ankara_Emniyet — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) 12 Temmuz 2019

Polisin aynı saatlerde KHK ile görevinden ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ'ın evine girdiği ve Karadağ'a ait bazı eşyaları aldığı öğrenildi. Karadağ, polislerin evine girdiğine ilişkin haberi kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

Karadağ, Demirel'in cinsel saldırıya uğradığı gün sosyal medya hesabından ”Bu çocuk üniversite öğrencisi. Tayad’ın Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı bir eyleme dün destek verdi. Gözaltına alındı. Ve polisin tacizine uğradı. Bu iğrenç durumu fotoğraf makinesi belgeledi” sözlerini paylaşmıştı.