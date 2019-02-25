İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstanbul Sarıyer'de altındaki toprağın kaydığı istinat duvarı bir evin üzerine yıkıldı.

Sarıyer'de, altındaki toprak kayan istinat duvarı bir evin üzerine yıkıldı. Duvardan düşen parçalar evin pencerelerinde hasar meydana getirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, sokak üzerindeki istinat duvarı, altındaki toprağın kaymasının ardından yolun alt tarafında bulunan bir evin üzerine doğru yıkıldı. İstinat duvarından kopan parçalar, evin duvarına ve pencerelerine isabet ederek hasar meydana getirdi. Sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin sahibi Eray Karabulut, duvarın bir süredir çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek "Belediyeye 'duvar çökecek' dedik, olmaz dediler. Dedim ki; 'burası uçar'. 'O zaman malzemeyi verelim sen kendin yap' dediler. Ben de 'kendi imkanım olsa zaten size gelip söylemem' dedim. Gelip bakıp gittiler, bir şey yok dediler" diye konuştu.