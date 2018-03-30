TFF'de kaydı bulunmayan hakem maç yönetti

Amatör Milli Takım seçmeleri kapsamında Konya'da oynanan maçı TFF'de kaydı bulunmayan vizesiz bir hakem yönetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, UEFA Regions Cup'a katılacak Amatör Milli Takım seçmeleri kapsamında Atiker Konyaspor U21 ile Amatör Milli Takım aday karması arasında bir maç organize eti.

Sporx'te yer alan habere göre maçın orta hakemliğini yapan Sait Tepe'nin Türkiye Futbol Federasyonunda kaydı bulunmayan vizesiz bir hakem olduğu ileri sürüldü.

Konuyla ilgili Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yazılı savunma yapan Konya İl Hakem Kurulu; iki yardımcı hakemin atamasının kendileri tarafından yapıldığını, orta hakemin ise tertip komitesi tarafından müsabakaya atandığını belirtirken, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'da karşılaşma profesyonel takımlar arasında olmadığından hakem atamasının MHK ile hiçbir ilgisi olmadığını ve Konya İl Hakem Kurulu hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi.