AKP'li Aydemir: İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa imansızların putlarını dikecek

AKP Erzurum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, Erzurum’da katıldığı bayramlaşma programında İmamoğlu hakkında "Bu adam İstanbul’da başarılı olursa Fatih Sultan Mehmet hanın yanına bu imansızların putlarını dikecek. Bu bir vatan vazifesi. Bu bir mücahit vazifesidir. 23 Haziran’da sandıklar açılıncaya kadar bu mücadeleye destek vereceğiz” diye konuştu.

AKP Erzurum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ne Makaryos'un putunu diktiğini öne sürdü. Aydemir, İmamoğlu'nun İBB başkanlığını kazanması durumunda İstanbul'a 'imansızların putlarını' dikeceğini söyledi.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bakanı seçildikten sonra Beylikdüzü'nde bir takım icraatlar yaptığını öne süren Aydemir, şunları söyledi:

'KIBRIS'TA KARDEŞLERİMİZİ KATLEDEN, BÜTÜN HAYATINI TÜRK İSLAM DÜŞMANLIĞINA ADAMIŞ BİRİNİN HEYKELİNİ DİKTİ'

"Rakibimiz olan adayın oraya iz bırakan icraatları var. İz bırakan diyorum, bizim yüreğimizde yara açmış icraatlardır bunlar. Milletin bütün değerlerine düşmanlık besleyen bir ismi evlatlarımızın dahi genetik olarak unutmayacağı bir ismi orada sembol bir isim hale getirdi. Putunu dikti. Kim bu Makaryos. Kıbrıs'ta onlarca kardeşimizi katletmiş, bütün hayatını Türk İslam düşmanlığına dizayn etmiş biri. Beylikdüzü'nde kendince ölümsüz hale getirdi. Bu adam İstanbul'da başarılı olursa Allah muhafaza Beylikdüzü'nde başlattığı girişimi İstanbul'da zirvelere taşıyacak. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanına bu imansızların putlarını dikecek. Bu bir vatan vazifesi. Bu bir mücahit vazifesidir. 23 Haziran'da sandıklar açılıncaya kadar bu mücadeleye destek vereceğiz."

HEYKEL'DE NE VAR?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 25 Mayıs 2017 tarihinde söz konusu heykel hakkında TBMM'de yaptığı açıklamada "Beylikdüzü’ndeki heykel Denktaş heykelidir. Ortada Denktaş duruyor. Arkada Denktaş’ın hayat hikayesini anlatan rölyefler. Makarios masada pısmış oturuyor. Denktaş’ta yumruğunu masaya vurmuş ve söylediklerini yaptırıyor. Denktaş’ın Makarios’u esir aldığı ve Makarios’u siyaseten bitirdiği askeri başarıyı gösteriyor. Denktaş ailesi çok mutlu. Rahatsız olacaksa Makarios’un ailesinin rahatsız olması lazım. İtiraz edecekse Makarios’un ailesinin itiraz etmesi lazım" demişti.