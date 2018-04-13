soL Dergi'nin yedinci sayısı yayında

Çıktığı günden bu yana büyük ilgi çeken ve binlerce aboneye ulaşan soL Dergi'nin yedinci sayısı yayımlandı.
Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerin yer aldığı dergide, birçok farklı konuda ilgi çekici yazılar yer alıyor.
soL Dergi'de bu hafta okurları bekleyen konu, başlık ve yazarlar şöyle:
Taşeron işçinin yapabileceği çok şey var - Alpaslan Savaş
Voltaire deyyus değil deistti - Orhan Gökdemir
ABD müdahaleciliğinin trajikomik ölümü - Alper Birdal
Brezilya'da Lula operasyonu - Nahide Özkan
Zuckerberg Hesap verdi (mi?) - Eren Korkmaz
Avrupa'da o hayalet dolaşıyor, hâlâ! - Hikmet Derici
Taksim: 31 Ayaklanması'ndan Gezi isyanına - Cansu Gün
Kirazlar çiçek açtığında Komün zamanıdır - Oğuz Kavala
Göbeklitepe'ye dair yöntem ve varoluş sorunları - E. Zeynep Suda
Moskova'da yok olan anılar - Levent Özübek
Futbolun lanetlileri: Terim, Emre, Burak ve diğerleri - İsmail Sarp Aykurt
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