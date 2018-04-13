soL Dergi'nin yedinci sayısı yayında

Dijital yayıncılık alanında yeni bir sayfa açan soL Dergi'nin yedinci sayısı yayımlandı. Dergi yine birbirinden ilgi çekici yazı ve değerlendirmeleriyle okurlarını bekliyor.

Çıktığı günden bu yana büyük ilgi çeken ve binlerce aboneye ulaşan soL Dergi'nin yedinci sayısı yayımlandı.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerin yer aldığı dergide, birçok farklı konuda ilgi çekici yazılar yer alıyor.

soL Dergi'de bu hafta okurları bekleyen konu, başlık ve yazarlar şöyle:

Taşeron işçinin yapabileceği çok şey var - Alpaslan Savaş

Voltaire deyyus değil deistti - Orhan Gökdemir

ABD müdahaleciliğinin trajikomik ölümü - Alper Birdal

Brezilya'da Lula operasyonu - Nahide Özkan

Zuckerberg Hesap verdi (mi?) - Eren Korkmaz

Avrupa'da o hayalet dolaşıyor, hâlâ! - Hikmet Derici

Taksim: 31 Ayaklanması'ndan Gezi isyanına - Cansu Gün

Kirazlar çiçek açtığında Komün zamanıdır - Oğuz Kavala

Göbeklitepe'ye dair yöntem ve varoluş sorunları - E. Zeynep Suda

Moskova'da yok olan anılar - Levent Özübek

Futbolun lanetlileri: Terim, Emre, Burak ve diğerleri - İsmail Sarp Aykurt

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