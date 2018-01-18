Sağcı Bardot kadınları suçladı: Gülünç ve yavanlar

Brigitte Bardot, yapımcı Harvey Weinstein'ın cinsel istismarlarını ifşa hareketinin ürünü olarak ortaya çıkan #MeToo kampanyasına tepkili.

Hollywood'da Harwey Weinstein skandalıyla başlayan ve tacize uğrayan kadınların tacizcileri ifşa etmek için kullandıkları #MeToo (#BenDe) akımına katılan kadınlar, Fransız aktrist Brigitte Bardot tarafından "iki yüzlü ve gülünç olmakla" suçladı.

Hollywood'da ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'ın sistematik cinsel saldırıları ve kurbanları susturma operasyonlarını ortaya çıkararak işe başlayan #MeToo (#BenDe) kampanyasına bir tepki de Brigitte Bardot'dan geldi.

Hiçbir zaman cinsel tacizle karşılaşmadığını söyleyen Bardot, aktrislerin rol kapmak için yaptıklarının kurbanı olduklarını öne sürdü. Bardot; "Bu aktrislerin büyük çoğunluğu iki yüzlü, gülünç ve yavan. Rol kapabilmek için yapımcılara yaklaşan birçok aktris var. Bu kadınlar taciz edildiklerini söylüyor" dedi.

Bardot, Fransa'daki aşırı sağ parti Ulusal Cephe'yi destekliyor.