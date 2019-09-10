Sinema sanatçısı Süleyman Turan yaşamını yitirdi

Sinema sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirdi.

Yeşilçam filmlerindeki "sadık dost" rolleriyle tanınan oyuncu Süleyman Turan, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Son olarak "Sonsuz Bir Aşk" filminde oynayan usta oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğdu. İlk, orta ve liseyi Kadıköy’de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. Daha küçük yaşlarda sanata karşı meraklı olduğu için halkevlerine girer çıkardı. Oralarda çalışmalar yapan resim hocalarının atölyelerine katılır resim yapmayı öğrenirdi.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi'ne girdi, ancak üçüncü sınıfa kadar okuyabildi.

Yeşilçam'da genellikle ‘esas oğlan’ın sadık dostu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, birçok filmde oynadı.

ÖDÜLLERİ

1971 Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Yarın Son Gündür

1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Güllü