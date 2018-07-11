Soma Katliamı davasında utanç kararı: Beraat ettiler!

Hakimin rahatsızlığı gerekçesiyle bugüne ertelenen Soma maden katliamı davasında karar açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi katliamında sanıklara beraat kararı çıktı!

GÜNCELLEME: 10.15

İşçilerin aileleri ve yakınları karara tepki gösteriyor. Birçok kişi fenalık geçirirken salondan sedyeyle çıkarılanlar oldu.

Soma Katliamı davasında aileler karara büyük tepki gösterdi https://t.co/W1Wf60fHGa pic.twitter.com/xKEmBzZoIx — soL Haber (@solhaberportali) 11 Temmuz 2018

GÜNCELLEME: 10.00

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklanıyor. Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

GÜNCELLEME: 09.45

Duruşmayı izlemek isteyenler engelleniyor. Salonun önünde biriken yurttaşlar görevlilerle tartıştı. Duruşma salonunun kapıları izleyicilere, gazetecilere, sendika ve kitle örgütü temsilcilerine kapatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş cinayeti olan Soma maden katliamı davasında bugün karar açıklanacak. Pazartesi günü yapılması beklenen karar duruşması hakimin rahatsızlığı gerekçe gösterilerek bugüne ertelenmiş, aileler bugünkü duruşmaya dek mahkeme önünde nöbet tutma kararı almıştı.



Beşi tutuklu 51 sanığın yargılandığı ceza davasında nihai karar bugün duyurulacak. soL Haber, kararın açıklanacağı Akhisar’dan gelişmeleri dakika dakika okurlarına duyuracak.

Sabah saat 09.00 itibariyle işçi aileleri ve avukatlar duruşma salonuna üst araması yapılarak alınmaya başlandı.