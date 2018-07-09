Soma davası ertelendi: Duruşma salonu önünde nöbet kararı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş cinayeti olan Soma maden katliamı davasında bugün karar açıklanıyor. Beşi tutuklu 51 sanığın yargılandığı ceza davasında nihai karar bugün duyurulacak. soL Haber, kararın açıklanacağı Akhisar’dan gelişmeleri dakika dakika okurlarına duyuracak.

GÜNCELLEME: 10.57

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, duruşmanın ertelenmesinin inandırıcı olmadığını belirterek, "Durum öyle şüphe uyandırıcı bir noktaya geldi ki, aileler üye hakimin hastalandığı gerekçesiyle duruşmaya gelemediği iddiasını inandırıcı bulmuyorlar" dedi.

İşçi aileleri ve duruşma salonu önünde bekleyenler, Soma katliamına ilişkin karar duruşmasının tren kazası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemini ve yeni kabinenin açıklanmasıyla aynı güne denk gelmesi nedeniyle ve olası tahliye kararının bu gündemlerle birlikte tepkilere yol açabileceği öngörüsü üzerine ertelendiği kanaatini paylaştılar.

GÜNCELLEME: 10.15

Kararın bugün açıklanmaması ve 11 Temmuz'a ertelenmesi sebebiyle aileler, avukatları ve dayanışma için burada bulunanlar Çarşamba gününe kadar duruşma salonu önünde adalet nöbeti tutma kararı aldılar.

GÜNCELLEME: 10.00

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması, üye hakimin rahatsızlığı dolayısıyla duruşmaya katılamaması nedeniyle ertelendi.

Kararın 11 Temmuz Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.

GÜNCELLEME: 09.38

Katliamda ölen Uğur Çolak'ın kardeşi Can Çolak duruşma öncesi "Sermaye sahibi Can Gürkan'ın, sermayenin ceza alması gerekiyor" dedi.

Can Çolak soL Haber mikrofonuna şunları söyledi:





GÜNCELLEME: 09.23

İşçilerin aileleri teker teker üstleri aranarak içeriye alındı.

GÜNCELLEME: 09.00

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde Soma katliamı davasının karar duruşması bugün yapılacak. Salonun önünde sıkı "güvenlik" önlemleri alındı, 2 bin 500 civarında polisin görev yapacağı öne sürüldü.

İşçi aileleri, işçiler, siyasi parti temsilcileri dava öncesi Akhisar Garı önünde toplandı. Mahkemenin yapıldığı salona yürünecek.

Takvimler 13 Mayıs 2014’ü gösterirken Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciası, resmi verilere göre 301 işçinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Ülkenin işçi katliamları tarihine “Soma maden katliamı” olarak geçen olayla ilgili açılan davada sona gelindi. Manisa’nın Akhisar ilçesinde Ağır Ceza Mahkemesi’nde dört yıldır görülen ceza davasında bugün nihai karar açıklanıyor.

Beşi tutuklu 51 sanığın yargılandığı ceza davasında nihai karar bugün duyurulacak.

SOMA’DA NE OLDU?

Soma’nın Eynez bölgesindeki maden, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından 2009 yılının Eylül ayında Ciner Grubu'ndan devralındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden 201 yılında iki kez, 2013 yılında iki kez, 2014 yılında ise 13, 14, 17 ve 18 teftiş edilmiş, mevzuata aykırı bir durum olmadığı belirlenmişti. İşyerinde 25 Temmuz 2013'ten bu yana dokuz iş güvenliği uzmanı ve üç işyeri hekimi çalıştığı belirtildi.

KATLİAM NASIL MEYDANA GELMİŞTİ?

13 Mayıs 2014’te kömür madeninde vardiya değişimi sırasında 787 işçinin bulunduğu maden giriş kısmının 400 metre altında saat 15.10 civarında elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülen bir yangın çıktı. Kömür madeninin 2 kilometrelik galerisinde çıkış kısmına yakın olan işçiler dışarı çıkmayı başardılar. Ancak yaklaşık 300 işçi yangın nedeniyle 800 metre derinlikte mahsur kaldı. Yangının etkisiyle maden ocağı zehirli dumanla doldu.

Elektriklerin kesik olması nedeniyle madende bulunan asansörler çalışmadı. İlk olarak çevredeki bir maden ocağından gelen tahliye ekibi kurtarma çalışması başlattı. Çevre illerden yapılan takviyelerle birlikte kurtarma çalışmalarında toplam 27 ambulans, 3 kurtarma ekibi ve 1 helikopter görev yaptı. Olayı duyan işçi yakınları madene geldi. Kurtulmayı başaran yaklaşık 30 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin mahsur kaldığı galerilere temiz hava verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 23.00 civarında ölü sayısının 17, yaralı sayısının ise 11 olduğunu açıkladı. Sabaha karşı saat 03.20'da dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız ise ölü sayısının 166, yaralı sayısının ise 80 olduğunu belirterek rakamın artmasından endişe duyduklarını söyledi. Bakan Yıldız, kazada hayatını kaybeden işçilerin yanarak değil, yangının çıkarmış olduğu karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerini açıkladı.

Taner Yıldız, 14 Mayıs 2014 tarihinde saat 10.30 civarında, ölü sayısının 205'e yükseldiğini, en fazla işçinin hayatını kaybettiği bir faciaya doğru ilerlediklerini ve ilerleyen saatlerde ölü sayısının artabileceğini söyledi. Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı Mehmet Torun, CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında madenden 250 işçinin cesedinin çıkarıldığını, 150 işçinin de aşağıda mahsur kaldığını ve olayın meydana gelme nedeninin trafoya bağlı olmadığını iddia etti.

Maden kazasında yaşamını yitiren işçilerden 17'sine yapılan otopsiler sonucu, ölüm nedenlerinin karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenme olduğu açıklandı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, 15 Mayıs'ta akşam saatlerine doğru yaptığı açıklama ile ölü sayısının 283'e yükseldiğini söyledi.

Bakan Yıldız, 17 Mayıs'ta bir basın açıklaması ile yaşanan faciada toplam 301 işçinin hayatını kaybettiğini, 485 işçinin ise kurtarıldığını açıkladı.

YARGI AŞAMASI

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sekiz kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. 37 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kazada hayatını kaybeden 301 işçinin “maktul”, hayatını kaybeden işçilerin birinci derece yakınlarından oluşan 214 kişinin “şikayetçi”, dumandan etkilenen 161 işçinin ise “mağdur şikayetçi” olarak yer aldığı iddianame hazırlandı.

Davanın görülmesine 13 Nisan 2015 tarihinde başlandı. Davada sekizi tutuklu, 37'si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanık ile başlandı.

Duruşmaların yeri için Soma'ya en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Akhisar belirlendi.

Soma Davası üç yıldan fazladır sürüyor. Davada beşi tutuklu sekiz kişi için "Olası kastla öldürme" suçundan 301 kez ve 20 ila 25 yıl; "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ise 162 kez 2 ila 6 yıl arası hapis cezası isteniyor. Tutuksuz yargılanan 43 kişi hakkında ise, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 ila 15 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

YARGILANAN SANIKLAR

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy olmak üzere davada beş kişi tutuklu yargılanırken; tutuksuz 45 sanığın isimleri şöyle: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin patronu Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayri Kebapçılar, Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, Maden Mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, Emniyet Teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.