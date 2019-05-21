Kale Kayış'ın patronu ve oğlu işçileri darp etti

Silivri Kale Kayış Fabrikası işçileri aileleriyle birlikte, iftar yemeği sonrasında patronla konuşmak için patronun yanına gitti. İşçiler patron ve oğlu tarafından darp edilerek tehdit edildi. Patronun korumalarının da müdahale ettiği işçilerden birinin bebeği darp edildi.

İstanbul Silivri'deki Kale Conveyor (Kayışları) fabrikasında, sendikal faaliyetleri sebebiyle baskı gördükleri için direnişte olan işçiler, işyerinin verdiği iftar yemeğine katıldı. İftar açıldıktan sonra aileleriyle birlikte patron ile konuşmaya giden işçileri patron Faruk Dağlı ve oğlu tehdit edip, darp etti.

İki işçi, eşleri ve işçilerden birinin altı aylık bebeği bir odada patronla görüşürken, patron bağırıp çağırmaya başladı. İşçilerden birinin patrona bağırmamasını söylemesi üzerine; patron, patronun oğlu ve bir koruma işçileri darp etti. Olay sonrası Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler ve işçilerden birinin bebeği darp raporu alarak şikayette bulunmak üzere Silivri Emniyet'ine başvurdu. Patron Faruk Dağlı'nın "Bütün servetimi sizi mahvetmek için harcayacağım" diyerek işçileri ve ailelerini tehdit ettiği öğrenildi.