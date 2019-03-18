VİDEO | Direnişteki Kale Kayış işçileri soL'a anlattı: İnsan gibi çalışmak istiyoruz

İstanbul Silivri'deki Kale Conveyor (Kayışları) fabrikasında, sendikal faaliyete baskı yapan patronu protesto eden işçiler iş bıraktı, direnişe geçti. Direnişlerinin 13. gününde ziyaret ettiğimiz işçiler, çalışma şartlarının kötülüğünden ötürü sendikaya üye olduklarını anlattı.

İstanbul'un Silivri ilçesi Kınalı mevkiinde faaliyet gösteren Kale Conveyor (Kayışları) fabrikasında örgütlenme çalışmasını sürdüren Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, patronun sendikal faaliyetlere karşı uyguladığı baskılar nedeniyle iş bıraktı.

İşyerinde iş güvenliği olmadığını belirten işçiler, çalışma koşullarının dayanılmaz olması karşısında insan gibi koşullarda çalışmak istedikleri için sendikaya üyesi olmaya başladıklarını, örgütlenmelerinin daha ilk andan itibaren patronu rahatsız ettiğini belirtti.

Direnişlerinin 13. gününde olan işçiler yaşadıklarını soL'a anlattı:

ALİHAN ARTÜRK: İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN DİRENİŞE GEÇTİK





Sendikal haklardan faydalanmak istediklerini belirten Artürk, anayasal haklarının engellendiğini söylüyor.

SATILMIŞ ESERLİ: İŞ KAZASI GEÇİRDİM, KİMSENİN UMRUNDA OLMADI





AKP olsun, DSP olsun partilere mesaj gönderdiğini belirten Eserli, bu partilerin işçileri ciddiye almadıklarını söyledi.

GÖKHAN AÇAR: İNSANİ KOŞULLARDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ





Çalışma şartlarının kötülüğünden bahseden Açar, pislik içinde havalandırma sistemi olmadan çalıştıklarını anlattı.

MUSTAFA ÜNAL: MOBBİNG UYGULADILAR





İçeride çalışma şartlarının kötü olduğunu anlatan Ünal, mobbing ve iş kazalarının çok olduğunu vurguladı.