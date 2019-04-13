VİDEO | Kale Kayış'ta yalanlar ve gerçekler...

Daha önce Kale Kayış ile ilgili bir İSİG ihlalleri raporu hazırlayan Patronların Ensesindeyiz Ağı, patronun yayınladığı videodaki iddiaları, yine fabrikadaki gerçek durumu gösteren görüntülerle çürüttü.

6 Mart'tan bu yana İstanbul Silivri’de Kale Kayış işçileri, fabrikadaki işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) önlemlerinin yetersizliği ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi için direniyorlar.

Petrol-İş Sendikasına üye olan Kale Kayış işçilerinin bu hak arama mücadelesini karalamak için patron geçtiğimiz günlerde, fabrikada işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda hiçbir sorun olmadığını iddia eden bir video yayımladı.

Daha önce Kale Kayış ile ilgili bir İSİG ihlalleri raporu hazırlayan Patronların Ensesindeyiz Ağı, patronun yayınladığı bu videodaki iddiaları yine fabrikadaki gerçek durumu gösteren görüntülerle çürüttü.

Kale Kayış’ta İSİG konusunda gerçekleri ortaya koyan ve patronu yalanlayan PE Ağı’nın hazırladığı video:

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDA DA PAYLAŞILDI

Hazırlanan video, Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın sosyal medya hesabında da paylaşıldı.