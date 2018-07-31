Direnen market işçileri kazandı, Migros tazminatları ödeyecek

Uyum ve Makro Marketleri alan Migros’un işten çıkarılan bin 500 işçinin kıdem tazminatlarını ödemeyi kabul ettiği açıklandı. Nakliyat-İş, market işçilerinin örgütlü mücadelesinin kazandığını açıkladı.

Uyum Marketlerin İstanbul ve Tekirdağ'daki tüm mağazaları ile Antalya'da bulunan Makro Market olmak üzere toplam 73 mağazayı satın alan Migros, işten çıkarılan 1500 işçinin kıdem tazminatını ödemeyi kabul etti.

Nakliyat-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada “Bugün itibariyle Migros işvereni, Uyum/Makro Market işçilerinin kıdem tazminatlarını ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştır. Kıdem tazminatları önümüzdeki hafta ödenecektir” denildi.

Bir ayı aşkın süredir Migros ve Macro Center mağazalarının önünde işçilerin eylem yaptıkları hatırlatılan açıklamada, AVM’Ierde eylemlerin yasaklanması üzerine mağazalarda kasa kilitleme eylemleri yapıldığı belirtildi.

Nakliyat-İş açıklamasında Uyum/Makro Market işçilerinin mücadele ederek kazandıkları belirtilerek “Sıra Real Market direnişinde” denildi.