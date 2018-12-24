Yunanistan'daki Teleperformance şirketinde işçi kıyımı

Yunanistan merkezli çağrı merkezi, teknik destek, satış, içerik denetleme şirketi Teleperformance'ta işçi kıyımı yaşanıyor. 'Küçülme' bahanesiyle çoğu Türk 150 işçiyi işten atan şirkete karşı tepkiler büyüyor.

Yunanistan'da, aralarında Apple, Microsoft, Facebook, Western Union'ın da bulunduğu pek çok şirkete çağrı merkezi, teknik destek, satış ve içerik denetleme gibi farklı alanlarda hizmet sunan; 95 ulustan işçinin, Türkçe'de dahil farklı dillerde hizmet verdiği; yaklaşık 400'e yakını Türk, toplam 7 bin kişinin çalıştığı Teleperformance şirketi, bu ay çoğu Apple'dan olmak üzere 100'ü Türk toplam 150'ye yakın kişiyi işten çıkardı.

Özellikle son yıllarda Türkiye'den ayrılıp Avrupa'da yaşama hayalleri kuran, daha çok gençlerin çalışmak için başvurduğu Teleperformance şirketinin işten çıkarma bahanesi, "hacim küçültme zorunluluğu."

150 İŞÇİ SOKAĞA ATILDI

Ülkelerinde bir çok şeyi geride bırakıp benzer hayallerle Atina'ya çalışmaya gelen özellikle Arap, Türk ve daha bir çok ulustan işçi, son işten çıkarmalarla birlikte hayli tedirgin. Çünkü sayının daha da artacağından hemen hemen herkes emin.

"Biz büyük bir aileyiz" diyen, her yıl nereden geldiği belli olmayan "Best Workplace" (En İyi İşyeri) ödülleri alan şirket, 150 kişiyi adeta sokağa attı. Aralarında işe henüz iki ay önce başlamış çalışanların da, üç yıldan uzun çalışanların da bulunduğu bu işçiler, birden bire kendilerini işsiz buldular.

'KÜÇÜLÜYORUZ' DİYORLAR AMA...

Her ne kadar şirket, hacim küçültmeleri gerektiğini savunsa da, son yapılan yeni marka anlaşmalarıyla son bir yılda Atina'da iki olan kampüs sayısını dörde yükseltmekle kalmadı; Selanik ve Arnavutluk Tiran'da yeni kampüsler açarak büyüdüğünü gözler önüne serdi. Halen sitelerinde açık bir çok pozisyon bulunan Teleperformance şirketi, bu kişileri yoğunluğun olduğu departmanlara yönlendirmektense işten atmayı tercih etti.

SENDİKADAN EYLEM: TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Şirketin, çalışanlardan çok kendi kârını düşündüğünü söyleyen Tüm İşçilerin Militan Cephesi PAME'ye bağlı Tüm Telekomünikasyon İşçileri Sendikası SETIP (ΣΕΤΗΠ), bu durumu dün sabah şirketin Atina'daki Kallithea ve Pire binalarında protesto etti.

Sendikanın başlıca talepleri şunlar: