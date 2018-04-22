Yunanistan Savunma Bakanı: Takas önerisi ile haklılığım ortaya çıktı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'ın "takas önerisi" ile birlikte Yunan askerlerin rehin tutulduğu yönündeki iddiasının "haklı çıktığını" söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'ın Yunanistan'da bulunan 8 darbeci asker ile Türkiye tarafından tutulan 2 Yunan askeri takas etme önerisiyle ilgili açıklama yaptı.

Kammenos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada,“Ben, Yunan askerlerinin rehin olduğundan bahsederken bazıları bana saldırdı, dalga geçti. Ama maalesef takas önerisi ile haklılığım ortaya çıktı. Yunanistan barışı istiyor, bu halklarımızın faydası içindir. Bunun çözümü 2 Yunan askerinin serbest bırakılmasıdır” dedi.