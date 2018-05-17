İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'yi vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'de altı farklı noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ve insansız hava araçları Gazze'de altı noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda onun üzerinde füze kullanıldı.

İsrail yetkilileri saldırıların "Hamas noktalarına" yönelik olduğunu iddia ediyor.

Filistinli eylemcilere gerçek mermilerle ateş açarak katliam yapan İsrail, öldürülen 63 kişinin çoğunluğunun Hamas üyesi olduğunu savunmuştu.

Filistinlilerin eylemlerine 50 bin kişi katılmış, 12 farklı yerdeki eylemlere yapılan saldırılarda 2 binin üzerinde insan yaralanmıştı.

Ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da vardı. İsrail keskin nişancıları eylemlerden uzakta yaralılarla ilgilenen Kanadalı bir doktoru da kasıtlı olarak hedef alarak bacağından vurmuştu.