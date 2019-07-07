İran: Uranyum zenginleştirme seviyesini artırıyoruz, diplomasi kanalları halen açık

İran, uranyum zenginleştirme seviyesini birkaç saat içinde 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki limit olan yüzde 3,67’nin üzerine çıkaracağını açıkladı. AB'nin anlaşmayı kurtarmak için adım atması gerektiğini vurgulayan İran, diplomasi kanallarının açık olduğunu kaydetti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvandi, uranyum zenginleştirme seviyesini birkaç saat içinde 2015 nükleer anlaşmasında belirlenen limit olan yüzde 3,67’nin üzerine çıkaracaklarını açıkladı.

ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından anlaşmada kalan Avrupa ülkelerinin İran’a yaptırımları devre dışı bırakacak adım atmasını bekleyen İran, aksi durumda anlaşmaya bağlılığını kademeli olarak düşüreceğini açıklamıştı.

Bugün düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi de, Avrupa’nın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız olduğunu belirtti ancak diplomasi kapılarının halen açık olduğunu söyledi. Arakçi anlaşmayı kurtaracak yeni bir girişimde bulunulmadığı takdirde Tahran’ın her 60 günde bir anlaşmaya bağlılığını kademeli olarak düşüreceğini açıkladı.

Bu sürecin İran’ın anlaşmadan çekilmesiyle de sona erebileceğini kaydeden Arakçi, ancak bunun arzuladıkları bir durum olmadığını belirterek “ABD’nin yaptırımları ve diğer tarafların anlaşmaya bağlılıklarını yerine getirmemesi bu duruma yol açtı” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptığı telefon görüşmesinin “yapıcı” geçtiğini belirten Arakçi, "Avrupa, Çin ve Rusya’nın çözüme meyilli olduklarının görüldüğünü ancak ABD yaptırımları ve baskılarının durumu kötüleştirdiğini" savundu.

İran hükümet sözcüsü Ali Rebii de bugün atılan adımın amacının nükleer anlaşmayı kurtarmak olduğunu söyledi.

İngiltere’nin Cebelitarık’ta el koyduğu tankerle ilgili de konuşan Rebii “İngiltere uluslararası sularda seyreden ve Suriye’ye gitmeyen tankerimizi alıkoydu” dedi.