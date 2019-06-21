Doğu Akdeniz krizi büyüyor: 28 AB ülkesinden Türkiye'ye kınama

Avrupa Birliği liderleri iki gün sürecek zirve için dün bir araya geldi. Brüksel'de toplanan 28 Avrupa Birliği ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını bir kez daha kınadı.

Brüksel'de toplanan 28 Avrupa Birliği ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Kıbrıs ve Yunanistan'ın baskıları sonucu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını bir kez daha kınadı.

İlk günkü oturumun ardından kabul edilen sonuç bildirgesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetleri "yasadışı" olarak nitelendirildi ve bundan duyulan endişe dile getirildi.

Türkiye'nin söz konusu faaliyetlerinin AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilediği belirtilen bildirgede, Türkiye'ye "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) egemenlik haklarına saygı duyması" çağrısında bulunuldu.

Bildirgede, süreci yakından izleyecek olan AB Konseyi'nin, Komisyon'a "gecikmesizin uygun tedbirlerin alınması için seçenekler sunma" davetinde bulunacağı vurgulandı.

AB Komisyonu Sözcüsü Jean-Claude Juncker ise basın toplantısında medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) tam dayanışma halindeyiz. Türkiye'nin Kıbrıs'a ait sularda yaptığı şey, tamamen kabul edilemezdir. Komisyon, bu çatışma söz konusu olduğunda, gerekli tedbirleri almak için yetkilendirilmişti. Ve bunlar hafif tedbirler olmayacaktır" dedi.