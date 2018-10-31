ABD'den 'İran'a yaptırım' açıklaması

ABD, 4 Kasım'da devreye girecek İran yaptırımlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran yaptırımları kapsamında Tahran yönetiminden istediği 12 şartın 6'ncı maddesini hatırlatarak, "İran rejimi Irak hükümetinin egemenliğine saygı göstermeli" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Kasım'da devreye girecek İran yaptırımlarına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, açıklamasında, "Yaptırımların yürürlüğe girmesine 6 gün kala, işte İran rejiminin normal bir devlet gibi faaliyet göstermesi için gereken 6'ncı şart: İran rejimi Irak hükümetinin egemenliğine saygı göstermeli ve Şii milislerin silah bırakması, terhisi ve yeniden entegre olmasına izin vermelidir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İran yaptırımları kapsamında Tahran yönetimine 12 şart sunmuş, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yaptırımların belirlenen zamanda devreye gireceğini belirtmişti.