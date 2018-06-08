ABD Savunma Bakanı açık konuştu: IŞİD gitti diye Suriye'den çekilecek değiliz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis 'IŞİD yenildi diye Suriye'den çekilecek değiliz' diye konuştu.

Brüksel'deki NATO toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "IŞİD yenildi diye ABD güçlerinin derhal Suriye'den çekilmeyeceğini" söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına konuşan Pentagon şefi, Suriye'nin tam olarak IŞİD'den temizlenmesinin ardından da ABD'nin ülkeden hemen ayrılmayacağına belirtti.

'YEREL GÜÇLER DESTEKLENECEK'

'''İyi, madem IŞİD gitti, o zaman hadi biz de çekilelim' diye düşünecek değiliz'' çıkışını yapan Mattis, şöyle devam etti:

''Yapmanız gereken yerel yönetim meclislerini desteklemek, yerel güvenliği destekleyeceksiniz ki siz çekildiğinizde onlar (IŞİD) hemen geri dönmesin.''

"IŞİD'e karşı operasyonların devam edeceğini ve tekrar güçlenmesinin engelleneceğini" öne süren Mattis, "Tüm dünyada IŞİD'i yok etmek için kararlı çabalarımızı sürdüreceğiz'' dedi.

'ESAD'LA DEĞİL IŞİD'LE SAVAŞMAK İÇİN'

Mattis, "ABD'nin Esad rejimiyle savaşma ihtimalinin bulunup bulunmadığı" sorusunu da "Biz IŞİD'le savaşmak için Suriye'deyiz. Bunu birçok kez açık bir şekilde dile getirdik'' diye yanıtladı.

Pentagon şefi, NATO'nun üye ülkelere yönelik tehditlere karşı caydırıcılığını güçlendirdiğinden de söz edip "Ortak güvenliğimize yönelik tehditler azalmadı. Güneyde IŞİD, doğuda ise artan Rus agresifliği ve hibrit tehditler varlığını sürdürüyor'' diye konuştu.