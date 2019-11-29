Numan Kurtulmuş darbecilerin ismini kazıyamaz

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş darbecilerin ismini kazıyalım demiş. 1960, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan hepsini saymış.

İsimler nasıl kazınacak?

Meydanlardan, caddelerden, parklardan, okullardan darbecilerin adı silinecek.

Hay hay…

Darbelerin arkasındaki sermaye desteğini, özellikle 12 Eylül’de TÜSİAD’ın rolünü bir an için görmezden gelelim. Belli ki perde gerisi ile pek ilgilenmiyor AKP, açıktan görünür olanları kazıyacak.

12 Eylül darbesinin AKP iktidarının önünü açtığı gerçeğini de bir kenara koyalım. Cemaate borçlarını inkar ediyorlar, 1980’deki bir darbenin ürünü olduklarını hiç kabul etmezler.

Ama bir darbeci olarak Turgut Özal’ı ne yapacaklar?

12 Eylül darbesinin ekonomik programı 24 Ocak 1980’de ilan edilmişti. O kararların arkasında Turgut Özal vardı. Sonra darbe oldu. Darbeci generaller Turgut Özal’ı bakan yapıp ekonomiyi ona teslim ettiler.

Evet, Turgut Özal’ın askeri üniforması, apoletleri yoktu ama generallerden daha fazla otorite sahibiydi, en az onlar kadar halk düşmanıydı.

Aslında Özal’ın darbeci olduğunu AKP aklı bile anlayabilir.

Ancak anlamak istemezler. Kendi siyasal miraslarında Menderes’le birlikte Özal’a da yer verirler. Kökleri derinde olsun isterler.

Ama hani darbecilerin ismini kazıyacaktık?

Ankara’da var, İstanbul’da var, İzmir’de var, Adana’da var, her yerde var Turgut Özal Bulvarı.

Hadi Numan Kurtulmuş, size sesleniyorum, kaldırıp atınız.

Sonra bir sürü yerde Turgut Özal Parkı var. Sökün atın, darbeyi çağrıştırıyor. Bir tanesine Özal bakanken 17 yaşında idam edilen Erdal Eren’in adını verebilirsiniz mesela…

Neredeyse her ilde bir Turgut Özal İlköğretim okulu faaliyet gösteriyor. Tabela parasına acımayın, Saray’ın giderlerinin yanında devede kulak kalır, mühim olan demokrasi savaşı değil mi?

En mühimi de üniversite. Bir üniversitenin darbecinin adıyla anılması olacak iş değil. Herhalde bunu da atlamazsınız.

Ankara’da Esenboğa’nın adının Turgut Özal Havalimanı olması gündeme gelmişti bir ara. Öneren de Bülent Arınç’tı. Artık düşünün bağlantıları, millet düşmanlarının sinsice planlarını!

Evet, madem Numan Kurtulmuş ve arkadaşları darbecileri Türkiye’den kazıyacakmış, Turgut Özal’ı unutmasınlar diye hatırlattık.

Ama bitmedi…

Asıl zor kısma geldik.

Cumhur İttifakı’nı ortadan çat diye bölecek meseleye…

Numan Kurtulmuş darbeler tarihini 1960’tan başlatmış. Güzel…

Darbenin örgütlenmesinde kim var? Alparslan Türkeş.

Darbenin bildirisini okuyan kim? Alparslan Türkeş.

Darbenin ertesinde kurulan hükümette müsteşar olan kim? Alparslan Türkeş.

Neymiş?

AKP darbecilerin ismini kazıyamazmış.