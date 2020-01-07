Gençleri öldüremeyecekler

Gencecik insanlar ölüyor, gündem oluyor kaçınılmaz, sonra birirleri çıkıyor “siyaset karıştırmayın” diye ahkam kesiyor.

Karıştırmayalım, oldu!

Eğitimin içine edilecek, okullardan cehalet ve soygun fışkıracak; siyaset yapmayacağız.

Doğalgaz faturasını ödeyemeyen on binlerce kişinin aboneliği kışın ortasında iptal edilecek; siyaset yapmayacağız.

Çocuklara tecavüz edilecek, failler üç ay sonra sırıtarak sokakta dolanacak; siyaset yapmayacağız.

Kadınlar dövülecek, bıçaklanacak, kurşunlanacak; siyaset yapmayacağız.

Günde yüz hasta bakmaya zorlanan hekim hasta yakınlarınca linç edecek; siyaset yapmayacağız.

Genel sağlık sigortası primini ödeyemeyen vatandaş güvencesiz kalacak; siyaset yapmayacağız.

Emeklilik hakkı gasp edilecek; siyaset yapmayacağız.

Kıdem tazminatı iç edilmek istenecek; siyaset yapmayacağız.

Beton yığınına dönen kentlerde sel can alacak; siyaset yapmayacağız.

Üniversite bitirmenin dahi işsizliğe çözüm olmadığı bir ülkede gençlerimiz canlarına kıyacak; siyaset yapmayacağız.

Peki ne yapalım?

Küçük bir azınlığın aç gözlülüğünü “milli çıkar” diye yutturanların birbiriyle itişmesine “siyaset” diyelim; onlar “çalış” deyince çalışılsın, “sürün” deyince sürünülsün, “savaş” deyince savaşılsın, “öl” deyince ölünsün. Ne de olsa milli mesele!

Gençlerimiz ölüyor. Hastalıktan ölüyor, yalnızlıktan ölüyor, çaresizlikten ölüyor, onuru kırılıyor ölüyor, parasızlıktan ölüyor, yobazlığın ortasında nefes alamadığından ölüyor, lümpenlikle baş edemediğinden ölüyor.

Çocukların çocukluklarını yaşayamadığı, yaşlıların fazlalık diye görüldüğü bu iğrenç düzende gençler tek bir sözcükle mutsuz.

Hayal kurarak, yaratarak, üreterek, öğrenerek, dayanışarak, severek, eğlenerek mutlu olmak varken…

Bunların hepsini almışlar ellerinden, sonra… Siyaset yapmayın!

Yapılacak!

Şöyle olacak: İnsanlar hayal kurma, yaratma, üretme, öğrenme, dayanışma, sevme, eğlenme hakları için direnecek, boyun eğmeyecek.

İnsanlar hayal kurabilecekleri, yaratacakları, üretecekleri, öğrenecekleri, dayanışacakları, sevecekleri, eğlenecekleri bir toplumsal düzen kurmak için mücadele edecek.

Ve insanlar mücadele ederken hayal kuracak, yaratacak, üretecek, öğrenecek, dayanışacak, sevecek, eğlenecek; her şeye rağmen mutlu olacak.

Gençleri öldüremeyecekler.